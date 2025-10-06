BörsDEX+
Livepriset för WEB3D idag är 0.03683 USD.WEB3D börsvärdet är 184,150 USD. Följ prisuppdateringar för WEB3D till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

WEB3D-kurs(WEB3D)

1 WEB3D-till-USD pris i realtid:

$0.03681
$0.03681
+6.78%1D
USD
WEB3D (WEB3D) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:56:39 (UTC+8)

WEB3D Pris idag

Livepriset för WEB3D (WEB3D) idag är $ 0.03683, med en förändring på 6.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WEB3D till USD är$ 0.03683 per WEB3D.

WEB3D rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 184.15K, med ett cirkulerande utbud på 5.00M WEB3D. Under de senaste 24 timmarna handlades WEB3D mellan $ 0.03415 (lägsta) och $ 0.03718 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WEB3D med +2.73% under den senaste timmen och -42.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 128.89K.

WEB3D (WEB3D) Marknadsinformation

$ 184.15K
$ 184.15K$ 184.15K

$ 128.89K
$ 128.89K$ 128.89K

$ 7.37M
$ 7.37M$ 7.37M

5.00M
5.00M 5.00M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för WEB3D är $ 184.15K, med en 24h-handelsvolym på $ 128.89K. Det cirkulerande utbudet av WEB3D är 5.00M, med ett totalt utbud på 200000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.37M.

WEB3D Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03415
$ 0.03415$ 0.03415
lägsta under 24-timmar
$ 0.03718
$ 0.03718$ 0.03718
högsta under 24-timmar

$ 0.03415
$ 0.03415$ 0.03415

$ 0.03718
$ 0.03718$ 0.03718

--
----

--
----

+2.73%

+6.78%

-42.49%

-42.49%

WEB3D (WEB3D) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för WEB3D idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0023373+6.78%
30 dagar$ +0.00183+5.22%
60 dagar$ +0.00183+5.22%
90 dagar$ +0.00183+5.22%
WEB3D Prisförändring idag

Idag registrerade WEB3D en förändring med $ +0.0023373 (+6.78%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

WEB3D 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00183 (+5.22%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

WEB3D 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades WEB3D med $ +0.00183(+5.22%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

WEB3D 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00183 (+5.22%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för WEB3D (WEB3D)?

Kolla in sidan WEB3D Prishistorik nu.

AI-analys för WEB3D

AI-drivna insikter som analyserar WEB3D senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar WEB3Ds priser?

WEB3D price is influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Adoption rate of Web3 and metaverse technologies
3. Partnership announcements and ecosystem development
4. Trading volume and liquidity on exchanges
5. Token utility and use cases within the platform
6. Competition from other Web3/metaverse projects
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Team developments and roadmap progress
9. Community engagement and social media buzz
10. General economic conditions and risk appetite

Varför vill folk veta WEB3Ds pris idag?

People want to know WEB3D price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps assess profitability, monitor volatility, and make informed financial choices in the dynamic crypto market.

Prisförutsägelse för WEB3D

WEB3D (WEB3D) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WEB3D $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
WEB3D (WEB3D) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på WEB3D potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som WEB3D kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för WEB3D prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på WEB3D Price Prediction.

Hur man köper och investerar WEB3D

Är du redo att komma igång med WEB3D? Att köpa WEB3D går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper WEB3D. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din WEB3D (WEB3D) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 5.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och WEB3D krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper WEB3D (WEB3D) Guide

Vad kan du göra med WEB3D

Genom att äga WEB3D kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa WEB3D (WEB3D) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är WEB3D (WEB3D)

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

WEB3D Resurs

För en mer djupgående förståelse av WEB3D kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell WEB3D webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om WEB3D

Hur mycket kommer 1 WEB3D att vara värd år 2030?
Om WEB3D skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella WEB3D-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:56:39 (UTC+8)

WEB3D (WEB3D) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om WEB3D

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

