WEB3D Pris idag

Livepriset för WEB3D (WEB3D) idag är $ 0.03683, med en förändring på 6.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WEB3D till USD är$ 0.03683 per WEB3D.

WEB3D rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 184.15K, med ett cirkulerande utbud på 5.00M WEB3D. Under de senaste 24 timmarna handlades WEB3D mellan $ 0.03415 (lägsta) och $ 0.03718 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WEB3D med +2.73% under den senaste timmen och -42.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 128.89K.

WEB3D (WEB3D) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 184.15K$ 184.15K $ 184.15K Volym (24H) $ 128.89K$ 128.89K $ 128.89K Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.37M$ 7.37M $ 7.37M Cirkulationsutbud 5.00M 5.00M 5.00M Maxutbud 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Totalt utbud 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Offentlig blockkedja BSC

