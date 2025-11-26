Weasy AI (WEASY) Tokenomics

Weasy AI (WEASY) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Weasy AI(WEASY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:53:19 (UTC+8)
USD

Weasy AI (WEASY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Weasy AI(WEASY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
--
----
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
--
----
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.73K
$ 2.73K$ 2.73K
Högsta någonsin:
$ 65.94
$ 65.94$ 65.94
Lägsta någonsin:
--
----
Aktuellt pris:
$ 0.00000273
$ 0.00000273$ 0.00000273

Weasy AI (WEASY) Information

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Officiell webbplats:
https://weasyai.pro
Whitepaper:
https://weasy-ai.gitbook.io/weasy-ai-pro/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x261aff1d9ab55c8a740635a6dde80379d00e010d

Weasy AI (WEASY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Weasy AI (WEASY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet WEASY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många WEASY-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår WEASY:s tokenomics, utforska WEASY-tokens pris i realtid!

Hur man köper WEASY

Är du intresserad av att lägga till Weasy AI(WEASY) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa WEASY, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Weasy AI (WEASY) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för WEASY hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för WEASY

Vill du veta vart WEASY kan vara på väg? På WEASY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

