Weasy AI Pris idag

Livepriset för Weasy AI (WEASY) idag är $ 0.00000381, med en förändring på 8.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WEASY till USD är$ 0.00000381 per WEASY.

Weasy AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- WEASY. Under de senaste 24 timmarna handlades WEASY mellan $ 0.00000323 (lägsta) och $ 0.0000053 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WEASY med -2.56% under den senaste timmen och +20.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 13.81K.

Weasy AI (WEASY) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 13.81K$ 13.81K $ 13.81K Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.81K$ 3.81K $ 3.81K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Weasy AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 13.81K. Det cirkulerande utbudet av WEASY är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.81K.