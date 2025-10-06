BörsDEX+
Livepriset för Weasy AI idag är 0.00000381 USD.WEASY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för WEASY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Weasy AI Logotyp

Weasy AI-kurs(WEASY)

1 WEASY-till-USD pris i realtid:

$0.00000381
$0.00000381$0.00000381
+8.85%1D
USD
Weasy AI (WEASY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:49 (UTC+8)

Weasy AI Pris idag

Livepriset för Weasy AI (WEASY) idag är $ 0.00000381, med en förändring på 8.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WEASY till USD är$ 0.00000381 per WEASY.

Weasy AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- WEASY. Under de senaste 24 timmarna handlades WEASY mellan $ 0.00000323 (lägsta) och $ 0.0000053 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WEASY med -2.56% under den senaste timmen och +20.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 13.81K.

Weasy AI (WEASY) Marknadsinformation

$ 13.81K
$ 13.81K$ 13.81K

$ 3.81K
$ 3.81K$ 3.81K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Det aktuella börsvärdet för Weasy AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 13.81K. Det cirkulerande utbudet av WEASY är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.81K.

Weasy AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00000323
$ 0.00000323$ 0.00000323
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000053
$ 0.0000053$ 0.0000053
högsta under 24-timmar

$ 0.00000323
$ 0.00000323$ 0.00000323

$ 0.0000053
$ 0.0000053$ 0.0000053

-2.56%

+8.85%

+20.18%

+20.18%

Weasy AI (WEASY) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Weasy AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000003098+8.85%
30 dagar$ -0.00000263-40.84%
60 dagar$ -0.00000619-61.90%
90 dagar$ -0.00499619-99.93%
Weasy AI Prisförändring idag

Idag registrerade WEASY en förändring med $ +0.0000003098 (+8.85%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Weasy AI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00000263 (-40.84%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Weasy AI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades WEASY med $ -0.00000619(-61.90%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Weasy AI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00499619 (-99.93%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Weasy AI (WEASY)?

Kolla in sidan Weasy AI Prishistorik nu.

AI-analys för Weasy AI

AI-drivna insikter som analyserar Weasy AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Weasy AIs priser?

WEASY AI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact WEASY prices.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, developments in artificial intelligence technology and AI crypto sector momentum affect valuation.

Adoption & Utility: Real-world use cases, platform adoption, and token utility within the Weasy AI ecosystem drive demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically lead to more stable price discovery.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can create positive price movements.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes influence investor behavior.

Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements impact long-term value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and circulating supply affect price equilibrium.

Varför vill folk veta Weasy AIs pris idag?

People want to know Weasy AI (WEASY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Prisförutsägelse för Weasy AI

Weasy AI (WEASY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WEASY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Weasy AI (WEASY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Weasy AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Weasy AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för WEASY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Weasy AI Price Prediction.

Om Weasy AI

WEASY is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on simplicity and ease of use. The asset's primary role is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various transactions and activities. WEASY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The supply and issuance model of WEASY is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of the asset. In general, WEASY is used for transactions, staking, and participation in the platform's governance.

Hur man köper och investerar Weasy AI

Är du redo att komma igång med Weasy AI? Att köpa WEASY går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Weasy AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Weasy AI (WEASY) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Weasy AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Weasy AI (WEASY) Guide

Vad kan du göra med Weasy AI

Genom att äga Weasy AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Weasy AI (WEASY) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Weasy AI (WEASY)

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Weasy AI Resurs

För en mer djupgående förståelse av Weasy AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Weasy AI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Weasy AI

Hur mycket kommer 1 Weasy AI att vara värd år 2030?
Om Weasy AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Weasy AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:49 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

