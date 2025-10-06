Livepriset för World3 idag är 0.06085 USD.WAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för WAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för World3 idag är 0.06085 USD.WAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för WAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för World3 (WAI) idag är $ 0.06085, med en förändring på 0.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAI till USD är$ 0.06085 per WAI.
World3 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- WAI. Under de senaste 24 timmarna handlades WAI mellan $ 0.05983 (lägsta) och $ 0.06099 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig WAI med +0.08% under den senaste timmen och +1.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.59K.
World3 (WAI) Marknadsinformation
--
----
$ 53.59K
$ 53.59K$ 53.59K
$ 60.85M
$ 60.85M$ 60.85M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för World3 är --, med en 24h-handelsvolym på $ 53.59K. Det cirkulerande utbudet av WAI är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 60.85M.
World3 Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.05983
$ 0.05983$ 0.05983
lägsta under 24-timmar
$ 0.06099
$ 0.06099$ 0.06099
högsta under 24-timmar
$ 0.05983
$ 0.05983$ 0.05983
$ 0.06099
$ 0.06099$ 0.06099
--
----
--
----
+0.08%
+0.09%
+1.78%
+1.78%
World3 (WAI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för World3 idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0000547
+0.09%
30 dagar
$ +0.00837
+15.94%
60 dagar
$ +0.01181
+24.08%
90 dagar
$ +0.05085
+508.50%
World3 Prisförändring idag
Idag registrerade WAI en förändring med $ +0.0000547 (+0.09%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
World3 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00837 (+15.94%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
World3 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades WAI med $ +0.01181(+24.08%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
World3 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.05085 (+508.50%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för World3 (WAI)?
AI-drivna insikter som analyserar World3 senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar World3s priser?
World3 (WAI) token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.
Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create price movements.
Technical Developments: Platform updates, security improvements, and new features influence investor interest.
Community Engagement: Active user base and social media presence contribute to market perception.
Macro Factors: Economic conditions, inflation rates, and traditional market performance affect crypto investments.
These interconnected elements create complex price dynamics for WAI tokens.
Varför vill folk veta World3s pris idag?
People want to know World3 (WAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Current price data helps investors manage risk, plan strategies, and capitalize on price movements in the cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för World3
World3 (WAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
World3 (WAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på World3 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som World3 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för WAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på World3 Price Prediction.
Om World3
WAI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for secure and efficient transactions. It is designed to facilitate payments, smart contracts, and governance, offering a versatile solution for various financial and non-financial applications. The asset utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, contributing to its reliability as a medium of exchange. WAI's ecosystem is characterized by its adaptability and user-centric design, making it a valuable tool in the evolving landscape of digital finance.
WAI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for secure and efficient transactions. It is designed to facilitate payments, smart contracts, and governance, offering a versatile solution for various financial and non-financial applications. The asset utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, contributing to its reliability as a medium of exchange. WAI's ecosystem is characterized by its adaptability and user-centric design, making it a valuable tool in the evolving landscape of digital finance.
Hur man köper och investerar World3
Är du redo att komma igång med World3? Att köpa WAI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper World3. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din World3 (WAI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och World3 krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med World3
Genom att äga World3 kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa World3 (WAI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.
WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.
World3 Resurs
För en mer djupgående förståelse av World3 kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om World3 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella World3-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar World3 idag?
Priset för World3 är idag $ 0.06085. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är World3 fortfarande en bra investering?
World3 förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i WAI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för World3?
World3 till ett värde av $ 53.59K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på World3?
Livepriset för WAI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för World3 i den valuta du föredrar, besök WAI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för World3?
Priset på WAI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,308.74
+0.58%
ETH
3,400.56
+0.70%
SOL
158.06
+0.88%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
601.05
+17.24%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för WAI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret WAI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om World3s kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer World3-priset att stiga i år?
World3 priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för World3 (WAI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:56:25 (UTC+8)
World3 (WAI) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.