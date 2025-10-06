World3 Pris idag

Livepriset för World3 (WAI) idag är $ 0.06085, med en förändring på 0.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAI till USD är$ 0.06085 per WAI.

World3 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- WAI. Under de senaste 24 timmarna handlades WAI mellan $ 0.05983 (lägsta) och $ 0.06099 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAI med +0.08% under den senaste timmen och +1.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.59K.

World3 (WAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 53.59K$ 53.59K $ 53.59K Marknadsvärde efter full utspädning $ 60.85M$ 60.85M $ 60.85M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för World3 är --, med en 24h-handelsvolym på $ 53.59K. Det cirkulerande utbudet av WAI är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 60.85M.