Livepriset för World3 idag är 0.06085 USD.WAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för WAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

World3 (WAI) Live Pris Diagram
World3 Pris idag

Livepriset för World3 (WAI) idag är $ 0.06085, med en förändring på 0.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAI till USD är$ 0.06085 per WAI.

World3 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- WAI. Under de senaste 24 timmarna handlades WAI mellan $ 0.05983 (lägsta) och $ 0.06099 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAI med +0.08% under den senaste timmen och +1.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.59K.

World3 (WAI) Marknadsinformation

$ 53.59K
$ 60.85M
1,000,000,000
BSC

Det aktuella börsvärdet för World3 är --, med en 24h-handelsvolym på $ 53.59K. Det cirkulerande utbudet av WAI är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 60.85M.

World3 Prishistorik USD

$ 0.05983
lägsta under 24-timmar
$ 0.06099
högsta under 24-timmar

World3 (WAI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för World3 idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000547+0.09%
30 dagar$ +0.00837+15.94%
60 dagar$ +0.01181+24.08%
90 dagar$ +0.05085+508.50%
World3 Prisförändring idag

Idag registrerade WAI en förändring med $ +0.0000547 (+0.09%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

World3 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00837 (+15.94%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

World3 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades WAI med $ +0.01181(+24.08%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

World3 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.05085 (+508.50%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

AI-analys för World3

AI-drivna insikter som analyserar World3 senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar World3s priser?

World3 (WAI) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact WAI pricing.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burn mechanisms affect circulating supply.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create price movements.

Technical Developments: Platform updates, security improvements, and new features influence investor interest.

Community Engagement: Active user base and social media presence contribute to market perception.

Macro Factors: Economic conditions, inflation rates, and traditional market performance affect crypto investments.

These interconnected elements create complex price dynamics for WAI tokens.

Varför vill folk veta World3s pris idag?

People want to know World3 (WAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Current price data helps investors manage risk, plan strategies, and capitalize on price movements in the cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för World3

World3 (WAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

MEXC-verktyg
Om World3

WAI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for secure and efficient transactions. It is designed to facilitate payments, smart contracts, and governance, offering a versatile solution for various financial and non-financial applications. The asset utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, contributing to its reliability as a medium of exchange. WAI's ecosystem is characterized by its adaptability and user-centric design, making it a valuable tool in the evolving landscape of digital finance.

Hur man köper och investera World3

Är du redo att komma igång med World3? Att köpa WAI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper World3. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din World3 (WAI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och World3 krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med World3

Genom att äga World3 kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa World3 (WAI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är World3 (WAI)

WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.

World3 Resurs

För en mer djupgående förståelse av World3 kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell World3 webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om World3

Hur mycket kommer 1 World3 att vara värd år 2030?
Om World3 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella World3-priser och förväntad avkastning.
World3 (WAI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

WAI USDT (terminshandel)

Handla World3 (WAI) marknader på MEXC

