W3GG (W3GG) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om W3GG(W3GG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:39:00 (UTC+8)
USD

W3GG (W3GG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för W3GG(W3GG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
--
----
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
--
----
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 8.41M
$ 8.41M$ 8.41M
Högsta någonsin:
$ 0.07045
$ 0.07045$ 0.07045
Lägsta någonsin:
--
----
Aktuellt pris:
$ 0.00841
$ 0.00841$ 0.00841

W3GG (W3GG) Information

W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol.

Officiell webbplats:
https://w3gg.io/
Whitepaper:
https://w3gg.gitbook.io/w3gg-litepaper
Blockkedjeutforskare:
https://polygonscan.com/token/0x8D60FB5886497851AaC8c5195006ecf07647ba0D

W3GG (W3GG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i W3GG (W3GG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet W3GG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många W3GG-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår W3GG:s tokenomics, utforska W3GG-tokens pris i realtid!

Hur man köper W3GG

Är du intresserad av att lägga till W3GG(W3GG) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa W3GG, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

W3GG (W3GG) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för W3GG hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för W3GG

Vill du veta vart W3GG kan vara på väg? På W3GG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn