VentureMind AI (VNTR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om VentureMind AI(VNTR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:28:24 (UTC+8)
USD

VentureMind AI (VNTR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för VentureMind AI(VNTR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 757.74K
$ 757.74K
Totalt utbud:
$ 500.00M
$ 500.00M
Cirkulerande utbud
$ 433.00M
$ 433.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 874.99K
$ 874.99K
Högsta någonsin:
$ 0.0385
$ 0.0385
Lägsta någonsin:
$ 0.001456300329042982
$ 0.001456300329042982
Aktuellt pris:
$ 0.00175
$ 0.00175

VentureMind AI (VNTR) Information

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

Officiell webbplats:
https://www.venturemind.ai/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP

VentureMind AI (VNTR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i VentureMind AI (VNTR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet VNTR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många VNTR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår VNTR:s tokenomics, utforska VNTR-tokens pris i realtid!

Hur man köper VNTR

Är du intresserad av att lägga till VentureMind AI(VNTR) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa VNTR, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

VentureMind AI (VNTR) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för VNTR hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för VNTR

Vill du veta vart VNTR kan vara på väg? På VNTR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn