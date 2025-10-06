VFY Pris idag

Livepriset för VFY (VFY) idag är $ 0.05315, med en förändring på 2.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VFY till USD är$ 0.05315 per VFY.

VFY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- VFY. Under de senaste 24 timmarna handlades VFY mellan $ 0.05105 (lägsta) och $ 0.06238 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VFY med -2.61% under den senaste timmen och -31.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 138.10K.

VFY (VFY) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 138.10K$ 138.10K $ 138.10K Marknadsvärde efter full utspädning $ 53.15M$ 53.15M $ 53.15M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja ZKVERIFY

Det aktuella börsvärdet för VFY är --, med en 24h-handelsvolym på $ 138.10K. Det cirkulerande utbudet av VFY är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 53.15M.