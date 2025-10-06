BörsDEX+
Livepriset för Vameon idag är 0.00002084 USD.VAMEON börsvärdet är 5,197,622.42123352 USD. Följ prisuppdateringar för VAMEON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Vameon Logotyp

Vameon-kurs(VAMEON)

1 VAMEON-till-USD pris i realtid:

$0.00002083
$0.00002083$0.00002083
+2.35%1D
USD
Vameon (VAMEON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:55:36 (UTC+8)

Vameon Pris idag

Livepriset för Vameon (VAMEON) idag är $ 0.00002084, med en förändring på 2.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VAMEON till USD är$ 0.00002084 per VAMEON.

Vameon rankas för närvarande nr.1398 enligt marknadsvärde på $ 5.20M, med ett cirkulerande utbud på 249.41B VAMEON. Under de senaste 24 timmarna handlades VAMEON mellan $ 0.00001984 (lägsta) och $ 0.000021 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000941194040872492, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000004946453995299.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VAMEON med +2.00% under den senaste timmen och -15.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 315.80K.

Vameon (VAMEON) Marknadsinformation

No.1398

$ 5.20M
$ 5.20M$ 5.20M

$ 315.80K
$ 315.80K$ 315.80K

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

249.41B
249.41B 249.41B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

24.94%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Vameon är $ 5.20M, med en 24h-handelsvolym på $ 315.80K. Det cirkulerande utbudet av VAMEON är 249.41B, med ett totalt utbud på 1000000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.84M.

Vameon Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00001984
$ 0.00001984$ 0.00001984
lägsta under 24-timmar
$ 0.000021
$ 0.000021$ 0.000021
högsta under 24-timmar

$ 0.00001984
$ 0.00001984$ 0.00001984

$ 0.000021
$ 0.000021$ 0.000021

$ 0.000941194040872492
$ 0.000941194040872492$ 0.000941194040872492

$ 0.000004946453995299
$ 0.000004946453995299$ 0.000004946453995299

+2.00%

+2.35%

-15.50%

-15.50%

Vameon (VAMEON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Vameon idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000004783+2.35%
30 dagar$ -0.00000501-19.39%
60 dagar$ -0.00000404-16.24%
90 dagar$ -0.000001448-6.50%
Vameon Prisförändring idag

Idag registrerade VAMEON en förändring med $ +0.0000004783 (+2.35%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Vameon 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00000501 (-19.39%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Vameon 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades VAMEON med $ -0.00000404(-16.24%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Vameon 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000001448 (-6.50%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Vameon (VAMEON)?

Kolla in sidan Vameon Prishistorik nu.

AI-analys för Vameon

AI-drivna insikter som analyserar Vameon senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Vameons priser?

Several key factors influence Vameon (VAMEON) prices:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact VAMEON pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform adoption drive fundamental value.

Technical Developments: Updates, new features, and roadmap progress influence investor perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, VAMEON often follows Bitcoin's price trends.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth impact market interest.

Varför vill folk veta Vameons pris idag?

People want to know Vameon (VAMEON) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for investments.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

FOMO prevention - Staying updated prevents missing potential profit opportunities or avoiding losses.

Research purposes - Price movements provide insights into project adoption and market sentiment.

Tax planning - Accurate pricing is essential for calculating capital gains and losses.

Due diligence - Price trends help evaluate the token's legitimacy and growth potential.

Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges can create profit opportunities.

Investment planning - Current valuations inform future investment strategies and allocation decisions.

Prisförutsägelse för Vameon

Vameon (VAMEON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VAMEON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Vameon (VAMEON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Vameon potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Vameon kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VAMEON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Vameon Price Prediction.

Om Vameon

VAMEON is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a primary focus on ensuring privacy and anonymity for its users. VAMEON uses advanced cryptographic techniques to achieve these goals, making it a popular choice for individuals seeking to conduct transactions without revealing their identity or transaction details. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized system, with new coins being created and distributed to network participants as a reward for their contribution to the network's security and stability. In the broader crypto ecosystem, VAMEON is often used for transactions where privacy is a top priority.

Hur man köper och investerar Vameon

Är du redo att komma igång med Vameon? Att köpa VAMEON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Vameon. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Vameon (VAMEON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 249.41B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Vameon krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Vameon (VAMEON) Guide

Vad kan du göra med Vameon

Genom att äga Vameon kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Vameon (VAMEON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Vameon (VAMEON)

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Vameon Resurs

För en mer djupgående förståelse av Vameon kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Folk frågar också: Andra frågor om Vameon

Hur mycket kommer 1 Vameon att vara värd år 2030?
Om Vameon skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Vameon-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:55:36 (UTC+8)

Vameon (VAMEON) Viktiga branschuppdateringar

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

