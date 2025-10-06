Vameon Pris idag

Livepriset för Vameon (VAMEON) idag är $ 0.00002084, med en förändring på 2.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VAMEON till USD är$ 0.00002084 per VAMEON.

Vameon rankas för närvarande nr.1398 enligt marknadsvärde på $ 5.20M, med ett cirkulerande utbud på 249.41B VAMEON. Under de senaste 24 timmarna handlades VAMEON mellan $ 0.00001984 (lägsta) och $ 0.000021 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000941194040872492, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000004946453995299.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VAMEON med +2.00% under den senaste timmen och -15.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 315.80K.

Vameon (VAMEON) Marknadsinformation

Rank No.1398 Marknadsvärde $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M Volym (24H) $ 315.80K$ 315.80K $ 315.80K Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Cirkulationsutbud 249.41B 249.41B 249.41B Maxutbud 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Cirkulationshastighet 24.94% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Vameon är $ 5.20M, med en 24h-handelsvolym på $ 315.80K. Det cirkulerande utbudet av VAMEON är 249.41B, med ett totalt utbud på 1000000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.84M.