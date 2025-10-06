Livepriset för Vameon idag är 0.00002084 USD.VAMEON börsvärdet är 5,197,622.42123352 USD. Följ prisuppdateringar för VAMEON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Vameon idag är 0.00002084 USD.VAMEON börsvärdet är 5,197,622.42123352 USD. Följ prisuppdateringar för VAMEON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Vameon (VAMEON) idag är $ 0.00002084, med en förändring på 2.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VAMEON till USD är$ 0.00002084 per VAMEON.
Vameon rankas för närvarande nr.1398 enligt marknadsvärde på $ 5.20M, med ett cirkulerande utbud på 249.41B VAMEON. Under de senaste 24 timmarna handlades VAMEON mellan $ 0.00001984 (lägsta) och $ 0.000021 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000941194040872492, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000004946453995299.
I kortsiktigt resultat, rörde sig VAMEON med +2.00% under den senaste timmen och -15.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 315.80K.
Vameon (VAMEON) Marknadsinformation
No.1398
$ 5.20M
$ 315.80K
$ 20.84M
249.41B
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
24.94%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Vameon är $ 5.20M, med en 24h-handelsvolym på $ 315.80K. Det cirkulerande utbudet av VAMEON är 249.41B, med ett totalt utbud på 1000000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.84M.
Vameon Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00001984
lägsta under 24-timmar
$ 0.000021
högsta under 24-timmar
$ 0.00001984
$ 0.000021
$ 0.000941194040872492
$ 0.000004946453995299
+2.00%
+2.35%
-15.50%
-15.50%
Vameon (VAMEON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Vameon idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0000004783
+2.35%
30 dagar
$ -0.00000501
-19.39%
60 dagar
$ -0.00000404
-16.24%
90 dagar
$ -0.000001448
-6.50%
Vameon Prisförändring idag
Idag registrerade VAMEON en förändring med $ +0.0000004783 (+2.35%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Vameon 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00000501 (-19.39%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Vameon 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades VAMEON med $ -0.00000404(-16.24%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Vameon 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000001448 (-6.50%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Vameon (VAMEON)?
AI-drivna insikter som analyserar Vameon senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Vameons priser?
Several key factors influence Vameon (VAMEON) prices:
Research purposes - Price movements provide insights into project adoption and market sentiment.
Tax planning - Accurate pricing is essential for calculating capital gains and losses.
Due diligence - Price trends help evaluate the token's legitimacy and growth potential.
Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges can create profit opportunities.
Investment planning - Current valuations inform future investment strategies and allocation decisions.
Prisförutsägelse för Vameon
Vameon (VAMEON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VAMEON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Vameon (VAMEON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Vameon potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Vameon kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VAMEON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Vameon Price Prediction.
Om Vameon
VAMEON is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a primary focus on ensuring privacy and anonymity for its users. VAMEON uses advanced cryptographic techniques to achieve these goals, making it a popular choice for individuals seeking to conduct transactions without revealing their identity or transaction details. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized system, with new coins being created and distributed to network participants as a reward for their contribution to the network's security and stability. In the broader crypto ecosystem, VAMEON is often used for transactions where privacy is a top priority.
Hur man köper och investerar Vameon
Är du redo att komma igång med Vameon? Att köpa VAMEON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Vameon. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Vameon (VAMEON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 249.41B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Vameon krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Vameon
Genom att äga Vameon kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Vameon (VAMEON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.
Vameon Resurs
För en mer djupgående förståelse av Vameon kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Vameon skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Vameon-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Vameon idag?
Priset för Vameon är idag $ 0.00002084. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Vameon fortfarande en bra investering?
Vameon förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i VAMEON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Vameon?
Vameon till ett värde av $ 315.80K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Vameon?
Livepriset för VAMEON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Vameon i den valuta du föredrar, besök VAMEON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Vameon?
Priset på VAMEON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,317.49
+0.59%
ETH
3,401.9
+0.74%
SOL
158.16
+0.94%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
601.57
+17.34%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för VAMEON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret VAMEON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Vameons kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Vameon-priset att stiga i år?
Vameon priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Vameon (VAMEON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:55:36 (UTC+8)
Vameon (VAMEON) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.