BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Unstable Tether idag är 0.0001039 USD.USDUT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för USDUT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Unstable Tether idag är 0.0001039 USD.USDUT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för USDUT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om USDUT

USDUT prisinformation

Vad är USDUT

USDUT tokenomics

USDUT Prisförutsägelse

USDUT historik

USDUT Köpguide

USDUT-till-fiat valutaomvandlare

USDUT spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Unstable Tether Logotyp

Unstable Tether-kurs(USDUT)

1 USDUT-till-USD pris i realtid:

$0.000104
$0.000104$0.000104
+0.28%1D
USD
Unstable Tether (USDUT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:13 (UTC+8)

Unstable Tether Pris idag

Livepriset för Unstable Tether (USDUT) idag är $ 0.0001039, med en förändring på 0.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDUT till USD är$ 0.0001039 per USDUT.

Unstable Tether rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- USDUT. Under de senaste 24 timmarna handlades USDUT mellan $ 0.0001009 (lägsta) och $ 0.0001043 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDUT med -0.20% under den senaste timmen och -28.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.96K.

Unstable Tether (USDUT) Marknadsinformation

--
----

$ 55.96K
$ 55.96K$ 55.96K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Det aktuella börsvärdet för Unstable Tether är --, med en 24h-handelsvolym på $ 55.96K. Det cirkulerande utbudet av USDUT är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Unstable Tether Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0001009
$ 0.0001009$ 0.0001009
lägsta under 24-timmar
$ 0.0001043
$ 0.0001043$ 0.0001043
högsta under 24-timmar

$ 0.0001009
$ 0.0001009$ 0.0001009

$ 0.0001043
$ 0.0001043$ 0.0001043

--
----

--
----

-0.20%

+0.28%

-28.25%

-28.25%

Unstable Tether (USDUT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Unstable Tether idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00000029+0.28%
30 dagar$ -0.0002329-69.16%
60 dagar$ -0.0019601-94.97%
90 dagar$ -0.0018961-94.81%
Unstable Tether Prisförändring idag

Idag registrerade USDUT en förändring med $ +0.00000029 (+0.28%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Unstable Tether 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0002329 (-69.16%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Unstable Tether 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades USDUT med $ -0.0019601(-94.97%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Unstable Tether 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0018961 (-94.81%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Unstable Tether (USDUT)?

Kolla in sidan Unstable Tether Prishistorik nu.

AI-analys för Unstable Tether

AI-drivna insikter som analyserar Unstable Tether senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Unstable Tethers priser?

Unstable Tether (USDUT) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price volatility. Supply and demand dynamics directly impact value fluctuations. Regulatory news and government policies affect market stability. Technical analysis patterns guide trading decisions. Overall cryptocurrency market trends influence USDUT movements.

Varför vill folk veta Unstable Tethers pris idag?

People want to know Unstable Tether (USDUT) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, and market analysis. Traders need real-time pricing to execute buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' value and assess performance. The price helps determine market sentiment and volatility patterns for this particular stablecoin variant.

Prisförutsägelse för Unstable Tether

Unstable Tether (USDUT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USDUT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Unstable Tether (USDUT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Unstable Tether potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Unstable Tether kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för USDUT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Unstable Tether Price Prediction.

Om Unstable Tether

USDUT is a stablecoin, a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value relative to a specific asset or a pool of assets. USDUT is pegged to the US Dollar, meaning that its value is directly linked to the value of the US Dollar, and it is typically used for transactions, as a store of value, or as a unit of account within various digital ecosystems. By offering the stability of the US Dollar and the technological advantages of cryptocurrency, USDUT provides a bridge between traditional fiat currencies and the digital asset world, facilitating easier, faster, and more efficient transactions.

Hur man köper och investerar Unstable Tether

Är du redo att komma igång med Unstable Tether? Att köpa USDUT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Unstable Tether. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Unstable Tether (USDUT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Unstable Tether krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Unstable Tether (USDUT) Guide

Vad kan du göra med Unstable Tether

Genom att äga Unstable Tether kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Unstable Tether (USDUT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Unstable Tether (USDUT)

USDUT är ett meme-mynt som har temat "instabil dollarpinne", med en berättelse centrerad kring avsiktlig instabilitet för att driva spekulativt intresse.

Folk frågar också: Andra frågor om Unstable Tether

Hur mycket kommer 1 Unstable Tether att vara värd år 2030?
Om Unstable Tether skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Unstable Tether-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:13 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Unstable Tether

USDUT USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på USDUT med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av USDUT med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Unstable Tether (USDUT) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Unstable Tether-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
USDUT/USDT
$0.000104
$0.000104$0.000104
+0.58%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2989
$0.2989$0.2989

+49.45%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021179
$0.0021179$0.0021179

+202.55%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1732
$0.1732$0.1732

+246.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014564
$0.000014564$0.000014564

+191.28%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003256
$0.00003256$0.00003256

+65.27%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001933
$0.000000001933$0.000000001933

+73.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för USDUT-till-USD

Belopp

USDUT
USDUT
USD
USD

1 USDUT = 0.0001039 USD