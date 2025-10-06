Livepriset för Unstable Tether idag är 0.0001039 USD.USDUT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för USDUT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Unstable Tether idag är 0.0001039 USD.USDUT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för USDUT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Unstable Tether (USDUT) idag är $ 0.0001039, med en förändring på 0.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDUT till USD är$ 0.0001039 per USDUT.
Unstable Tether rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- USDUT. Under de senaste 24 timmarna handlades USDUT mellan $ 0.0001009 (lägsta) och $ 0.0001043 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig USDUT med -0.20% under den senaste timmen och -28.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.96K.
Unstable Tether (USDUT) Marknadsinformation
SOL
Det aktuella börsvärdet för Unstable Tether är --, med en 24h-handelsvolym på $ 55.96K. Det cirkulerande utbudet av USDUT är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
Unstable Tether Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
$ 0.0001043
$ 0.0001043$ 0.0001043
högsta under 24-timmar
-0.20%
+0.28%
-28.25%
-28.25%
Unstable Tether (USDUT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Unstable Tether idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00000029
+0.28%
30 dagar
$ -0.0002329
-69.16%
60 dagar
$ -0.0019601
-94.97%
90 dagar
$ -0.0018961
-94.81%
Unstable Tether Prisförändring idag
Idag registrerade USDUT en förändring med $ +0.00000029 (+0.28%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Unstable Tether 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0002329 (-69.16%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Unstable Tether 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades USDUT med $ -0.0019601(-94.97%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Unstable Tether 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0018961 (-94.81%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Unstable Tether (USDUT)?
AI-drivna insikter som analyserar Unstable Tether senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Unstable Tethers priser?
Unstable Tether (USDUT) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price volatility. Supply and demand dynamics directly impact value fluctuations. Regulatory news and government policies affect market stability. Technical analysis patterns guide trading decisions. Overall cryptocurrency market trends influence USDUT movements.
Varför vill folk veta Unstable Tethers pris idag?
People want to know Unstable Tether (USDUT) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, and market analysis. Traders need real-time pricing to execute buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' value and assess performance. The price helps determine market sentiment and volatility patterns for this particular stablecoin variant.
Prisförutsägelse för Unstable Tether
Unstable Tether (USDUT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USDUT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Unstable Tether (USDUT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Unstable Tether potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Unstable Tether kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för USDUT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Unstable Tether Price Prediction.
Om Unstable Tether
USDUT is a stablecoin, a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value relative to a specific asset or a pool of assets. USDUT is pegged to the US Dollar, meaning that its value is directly linked to the value of the US Dollar, and it is typically used for transactions, as a store of value, or as a unit of account within various digital ecosystems. By offering the stability of the US Dollar and the technological advantages of cryptocurrency, USDUT provides a bridge between traditional fiat currencies and the digital asset world, facilitating easier, faster, and more efficient transactions.
Hur man köper och investerar Unstable Tether
Är du redo att komma igång med Unstable Tether? Att köpa USDUT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Unstable Tether. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Unstable Tether (USDUT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Unstable Tether krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Unstable Tether
Genom att äga Unstable Tether kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Unstable Tether (USDUT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
USDUT är ett meme-mynt som har temat "instabil dollarpinne", med en berättelse centrerad kring avsiktlig instabilitet för att driva spekulativt intresse.
Folk frågar också: Andra frågor om Unstable Tether
Hur mycket kommer 1 Unstable Tether att vara värd år 2030?
Om Unstable Tether skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Unstable Tether-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Unstable Tether idag?
Priset för Unstable Tether är idag $ 0.0001039. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Unstable Tether fortfarande en bra investering?
Unstable Tether förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i USDUT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Unstable Tether?
Unstable Tether till ett värde av $ 55.96K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Unstable Tether?
Livepriset för USDUT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Unstable Tether i den valuta du föredrar, besök USDUT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Unstable Tether?
Priset på USDUT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för USDUT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret USDUT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Unstable Tethers kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Unstable Tether-priset att stiga i år?
Unstable Tether priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Unstable Tether (USDUT) för en mer djupgående analys.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.