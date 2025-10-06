Livepriset för Uranus idag är 0.32289 USD.URANUS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för URANUS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Uranus idag är 0.32289 USD.URANUS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för URANUS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Uranus (URANUS) idag är $ 0.32289, med en förändring på 0.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för URANUS till USD är$ 0.32289 per URANUS.
Uranus rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- URANUS. Under de senaste 24 timmarna handlades URANUS mellan $ 0.30678 (lägsta) och $ 0.36894 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig URANUS med +0.16% under den senaste timmen och -28.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.24K.
Uranus (URANUS) Marknadsinformation
--
----
$ 70.24K
$ 70.24K$ 70.24K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Det aktuella börsvärdet för Uranus är --, med en 24h-handelsvolym på $ 70.24K. Det cirkulerande utbudet av URANUS är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
Uranus Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.30678
$ 0.30678$ 0.30678
lägsta under 24-timmar
$ 0.36894
$ 0.36894$ 0.36894
högsta under 24-timmar
$ 0.30678
$ 0.30678$ 0.30678
$ 0.36894
$ 0.36894$ 0.36894
--
----
--
----
+0.16%
+0.22%
-28.12%
-28.12%
Uranus (URANUS) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Uranus idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0007088
+0.22%
30 dagar
$ +0.12882
+66.37%
60 dagar
$ +0.06106
+23.32%
90 dagar
$ -0.25111
-43.75%
Uranus Prisförändring idag
Idag registrerade URANUS en förändring med $ +0.0007088 (+0.22%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Uranus 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.12882 (+66.37%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Uranus 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades URANUS med $ +0.06106(+23.32%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Uranus 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.25111 (-43.75%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Uranus (URANUS)?
AI-drivna insikter som analyserar Uranus senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Uranuss priser?
Several key factors influence Uranus (URANUS) cryptocurrency prices:
Regulatory Environment: Government policies and legal frameworks in key markets impact trading.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Social Media & News: Community engagement, influencer opinions, and media coverage create price volatility.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price stability.
Varför vill folk veta Uranuss pris idag?
People want to know Uranus (URANUS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying potential buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Uranus
Uranus (URANUS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för URANUS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Uranus (URANUS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Uranus potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Uranus kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för URANUS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Uranus Price Prediction.
Om Uranus
URANUS (URANUS) is a blockchain-based platform designed to harness the unused computing power of personal devices across the globe. The platform aims to create a shared-computing network that allows users to contribute their idle processing power in exchange for URANUS tokens. It operates on a proof-of-stake consensus model and is designed to support a variety of applications, including artificial intelligence, internet of things, and big data operations. The URANUS ecosystem is intended to democratize access to computing resources, enabling developers and users to tap into a global network of shared processing power.
Hur man köper och investerar Uranus
Är du redo att komma igång med Uranus? Att köpa URANUS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Uranus. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Uranus (URANUS) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Uranus krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Uranus
Genom att äga Uranus kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Uranus (URANUS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om Uranus skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Uranus-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Uranus idag?
Priset för Uranus är idag $ 0.32289. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Uranus fortfarande en bra investering?
Uranus förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i URANUS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Uranus?
Uranus till ett värde av $ 70.24K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Uranus?
Livepriset för URANUS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Uranus i den valuta du föredrar, besök URANUS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Uranus?
Priset på URANUS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,329.09
+0.60%
ETH
3,402.06
+0.75%
SOL
158.27
+1.01%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
600.75
+17.18%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för URANUS på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret URANUS/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Uranuss kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Uranus-priset att stiga i år?
Uranus priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Uranus (URANUS) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:54:57 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.