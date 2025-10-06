Uranus Pris idag

Livepriset för Uranus (URANUS) idag är $ 0.32289, med en förändring på 0.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för URANUS till USD är$ 0.32289 per URANUS.

Uranus rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- URANUS. Under de senaste 24 timmarna handlades URANUS mellan $ 0.30678 (lägsta) och $ 0.36894 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig URANUS med +0.16% under den senaste timmen och -28.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.24K.

Uranus (URANUS) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 70.24K$ 70.24K $ 70.24K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

