UpOnly (UPO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om UpOnly(UPO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:36:30 (UTC+8)
USD

UpOnly (UPO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för UpOnly(UPO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 402.82K
$ 402.82K
Totalt utbud:
$ 160.00M
$ 160.00M
Cirkulerande utbud
$ 113.79M
$ 113.79M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 566.40K
$ 566.40K
Högsta någonsin:
$ 0.23
$ 0.23
Lägsta någonsin:
$ 0.003492176687872118
$ 0.003492176687872118
Aktuellt pris:
$ 0.00354
$ 0.00354

UpOnly (UPO) Information

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

Officiell webbplats:
https://uponly.com/
Whitepaper:
https://doc.uponly.com/UpOnly-2024.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://polygonscan.com/token/0x9dBfc1cbf7a1E711503a29B4b5F9130ebeCcaC96

UpOnly (UPO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i UpOnly (UPO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet UPO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många UPO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår UPO:s tokenomics, utforska UPO-tokens pris i realtid!

Hur man köper UPO

Är du intresserad av att lägga till UpOnly(UPO) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa UPO, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

UpOnly (UPO) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för UPO hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för UPO

Vill du veta vart UPO kan vara på väg? På UPO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn