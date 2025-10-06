UOMI Pris idag

Livepriset för UOMI (UOMI) idag är $ 0.001823, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UOMI till USD är$ 0.001823 per UOMI.

UOMI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- UOMI. Under de senaste 24 timmarna handlades UOMI mellan $ 0.001823 (lägsta) och $ 0.001833 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UOMI med 0.00% under den senaste timmen och -16.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 254.77.

UOMI (UOMI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 254.77$ 254.77 $ 254.77 Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 4,919,219,238 4,919,219,238 4,919,219,238 Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för UOMI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 254.77. Det cirkulerande utbudet av UOMI är --, med ett totalt utbud på 4919219238. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.97M.