Livepriset för UOMI idag är 0.001823 USD.UOMI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för UOMI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

1 UOMI-till-USD pris i realtid:

$0.001823
$0.001823$0.001823
0.00%1D
USD
UOMI (UOMI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:50 (UTC+8)

UOMI Pris idag

Livepriset för UOMI (UOMI) idag är $ 0.001823, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UOMI till USD är$ 0.001823 per UOMI.

UOMI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- UOMI. Under de senaste 24 timmarna handlades UOMI mellan $ 0.001823 (lägsta) och $ 0.001833 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UOMI med 0.00% under den senaste timmen och -16.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 254.77.

UOMI (UOMI) Marknadsinformation

$ 254.77
$ 254.77$ 254.77

$ 8.97M
$ 8.97M$ 8.97M

4,919,219,238
4,919,219,238 4,919,219,238

BASE

Det aktuella börsvärdet för UOMI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 254.77. Det cirkulerande utbudet av UOMI är --, med ett totalt utbud på 4919219238. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.97M.

UOMI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
UOMI (UOMI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för UOMI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ -0.001614-46.96%
60 dagar$ +0.000323+21.53%
90 dagar$ +0.000323+21.53%
UOMI Prisförändring idag

Idag registrerade UOMI en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

UOMI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001614 (-46.96%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

UOMI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades UOMI med $ +0.000323(+21.53%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

UOMI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.000323 (+21.53%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för UOMI (UOMI)?

Kolla in sidan UOMI Prishistorik nu.

AI-analys för UOMI

AI-drivna insikter som analyserar UOMI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar UOMIs priser?

UOMI price is influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, news, and social media discussions affect buying/selling pressure.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost value.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements influence market access.

Competition: Performance relative to similar projects affects investor interest.

Technical Development: Platform updates, security, and roadmap progress impact long-term value.

Market Conditions: Overall crypto market trends and Bitcoin correlation affect price direction.

Varför vill folk veta UOMIs pris idag?

People want to know UOMI price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för UOMI

UOMI (UOMI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för UOMI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
UOMI (UOMI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på UOMI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om UOMI

UOMI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a secure and efficient means of transferring value. The UOMI network employs a unique consensus mechanism to validate transactions and secure the network, although the specifics of this mechanism are not widely known. The UOMI token serves as the native currency within the network and is used for transaction fees and as a medium of exchange. While the exact issuance model of UOMI is not broadly known, the asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and interactions.

Hur man köper och investerar UOMI

Är du redo att komma igång med UOMI? Att köpa UOMI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper UOMI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din UOMI (UOMI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och UOMI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper UOMI (UOMI) Guide

Vad kan du göra med UOMI

Genom att äga UOMI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa UOMI (UOMI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är UOMI (UOMI)

UOMI is the first Layer 1 built for secure AI computation and unstoppable agents that think, act, trade, and evolve, without human input.

UOMI Resurs

För en mer djupgående förståelse av UOMI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell UOMI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om UOMI

Hur mycket kommer 1 UOMI att vara värd år 2030?
Om UOMI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella UOMI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:50 (UTC+8)

UOMI (UOMI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

