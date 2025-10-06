UnitedHealth Pris idag

Livepriset för UnitedHealth (UNHON) idag är $ 331.67, med en förändring på 0.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UNHON till USD är$ 331.67 per UNHON.

UnitedHealth rankas för närvarande nr.2106 enligt marknadsvärde på $ 1.06M, med ett cirkulerande utbud på 3.19K UNHON. Under de senaste 24 timmarna handlades UNHON mellan $ 325.85 (lägsta) och $ 338.59 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 390.3287355029531, medan det lägsta priset någonsin var $ 304.5677510227731.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UNHON med 0.00% under den senaste timmen och -1.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.10K.

UnitedHealth (UNHON) Marknadsinformation

Rank No.2106 Marknadsvärde $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volym (24H) $ 62.10K$ 62.10K $ 62.10K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Cirkulationsutbud 3.19K 3.19K 3.19K Totalt utbud 3,188.0835429 3,188.0835429 3,188.0835429 Offentlig blockkedja ETH

