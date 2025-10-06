Livepriset för Ulalo HealthPassport idag är 0.001579 USD.ULA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ULA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Ulalo HealthPassport idag är 0.001579 USD.ULA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ULA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Ulalo HealthPassport (ULA) idag är $ 0.001579, med en förändring på 0.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ULA till USD är$ 0.001579 per ULA.
Ulalo HealthPassport rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ULA. Under de senaste 24 timmarna handlades ULA mellan $ 0.001469 (lägsta) och $ 0.001601 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ULA med +0.06% under den senaste timmen och -22.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.45K.
Ulalo HealthPassport (ULA) Marknadsinformation
$ 53.45K
$ 53.45K$ 53.45K
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
AVAX_CCHAIN
Det aktuella börsvärdet för Ulalo HealthPassport är --, med en 24h-handelsvolym på $ 53.45K. Det cirkulerande utbudet av ULA är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.58M.
Ulalo HealthPassport Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.001469
$ 0.001469$ 0.001469
lägsta under 24-timmar
$ 0.001601
$ 0.001601$ 0.001601
högsta under 24-timmar
$ 0.001469
$ 0.001469$ 0.001469
$ 0.001601
$ 0.001601$ 0.001601
+0.06%
-0.12%
-22.07%
-22.07%
Ulalo HealthPassport (ULA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Ulalo HealthPassport idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0000019
-0.12%
30 dagar
$ -0.001946
-55.21%
60 dagar
$ -0.002029
-56.24%
90 dagar
$ -0.002511
-61.40%
Ulalo HealthPassport Prisförändring idag
Idag registrerade ULA en förändring med $ -0.0000019 (-0.12%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Ulalo HealthPassport 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001946 (-55.21%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Ulalo HealthPassport 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ULA med $ -0.002029(-56.24%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Ulalo HealthPassport 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.002511 (-61.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vilka faktorer påverkar Ulalo HealthPassports priser?
ULA token prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect ULA demand and pricing.
Adoption Rate: Healthcare provider partnerships and user adoption of the HealthPassport platform drive utility demand.
Regulatory Environment: Healthcare data regulations and crypto policies impact token viability and investor interest.
Technology Development: Platform updates, security improvements, and new features influence long-term value.
Competition: Other healthcare blockchain projects and traditional health record systems create competitive pressure.
Varför vill folk veta Ulalo HealthPassports pris idag?
People want to know Ulalo HealthPassport (ULA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and monitoring market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their transactions effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Ulalo HealthPassport
Ulalo HealthPassport (ULA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmoduellen ovan är målpriset för ULA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ulalo HealthPassport (ULA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Ulalo HealthPassport potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Om Ulalo HealthPassport
ULA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized solution for digital payments. The ULA network uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The supply of ULA is capped, with new coins issued through a process of staking. ULA's ecosystem is intended to support a range of applications, including but not limited to, decentralized finance (DeFi), digital identity, and supply chain management.
Hur man köper och investerar Ulalo HealthPassport
Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.
Ulalo HealthPassport Resurs
För en mer djupgående förståelse av Ulalo HealthPassport kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Ulalo HealthPassport
Hur mycket kommer 1 Ulalo HealthPassport att vara värd år 2030?
Om Ulalo HealthPassport skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ulalo HealthPassport-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Ulalo HealthPassport idag?
Priset för Ulalo HealthPassport är idag $ 0.001579. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Ulalo HealthPassport fortfarande en bra investering?
Ulalo HealthPassport förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ULA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Ulalo HealthPassport?
Ulalo HealthPassport till ett värde av $ 53.45K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Ulalo HealthPassport?
Livepriset för ULA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Ulalo HealthPassport i den valuta du föredrar, besök ULA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Ulalo HealthPassport?
Priset på ULA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Kommer Ulalo HealthPassport-priset att stiga i år?
Ulalo HealthPassport priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Ulalo HealthPassport (ULA) för en mer djupgående analys.
