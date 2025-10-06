Ulalo HealthPassport Pris idag

Livepriset för Ulalo HealthPassport (ULA) idag är $ 0.001579, med en förändring på 0.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ULA till USD är$ 0.001579 per ULA.

Ulalo HealthPassport rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ULA. Under de senaste 24 timmarna handlades ULA mellan $ 0.001469 (lägsta) och $ 0.001601 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ULA med +0.06% under den senaste timmen och -22.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.45K.

Ulalo HealthPassport (ULA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 53.45K$ 53.45K $ 53.45K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja AVAX_CCHAIN

