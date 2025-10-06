BörsDEX+
Livepriset för Ulalo HealthPassport idag är 0.001579 USD.ULA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ULA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Ulalo HealthPassport Logotyp

Ulalo HealthPassport-kurs(ULA)

1 ULA-till-USD pris i realtid:

Ulalo HealthPassport (ULA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:54:23 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport Pris idag

Livepriset för Ulalo HealthPassport (ULA) idag är $ 0.001579, med en förändring på 0.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ULA till USD är$ 0.001579 per ULA.

Ulalo HealthPassport rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ULA. Under de senaste 24 timmarna handlades ULA mellan $ 0.001469 (lägsta) och $ 0.001601 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ULA med +0.06% under den senaste timmen och -22.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.45K.

Ulalo HealthPassport (ULA) Marknadsinformation

$ 53.45K
$ 53.45K$ 53.45K

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

Det aktuella börsvärdet för Ulalo HealthPassport är --, med en 24h-handelsvolym på $ 53.45K. Det cirkulerande utbudet av ULA är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.58M.

Ulalo HealthPassport Prishistorik USD

+0.06%

-0.12%

-22.07%

-22.07%

Ulalo HealthPassport (ULA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Ulalo HealthPassport idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000019-0.12%
30 dagar$ -0.001946-55.21%
60 dagar$ -0.002029-56.24%
90 dagar$ -0.002511-61.40%
Ulalo HealthPassport Prisförändring idag

Idag registrerade ULA en förändring med $ -0.0000019 (-0.12%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Ulalo HealthPassport 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001946 (-55.21%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Ulalo HealthPassport 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ULA med $ -0.002029(-56.24%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Ulalo HealthPassport 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.002511 (-61.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Ulalo HealthPassport (ULA)?

Kolla in sidan Ulalo HealthPassport Prishistorik nu.

AI-analys för Ulalo HealthPassport

AI-drivna insikter som analyserar Ulalo HealthPassport senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Ulalo HealthPassports priser?

ULA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect ULA demand and pricing.

Adoption Rate: Healthcare provider partnerships and user adoption of the HealthPassport platform drive utility demand.

Regulatory Environment: Healthcare data regulations and crypto policies impact token viability and investor interest.

Technology Development: Platform updates, security improvements, and new features influence long-term value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and circulating supply affect price stability.

Competition: Other healthcare blockchain projects and traditional health record systems create competitive pressure.

Varför vill folk veta Ulalo HealthPassports pris idag?

People want to know Ulalo HealthPassport (ULA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and monitoring market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their transactions effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Ulalo HealthPassport

Ulalo HealthPassport (ULA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ULA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ulalo HealthPassport (ULA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Ulalo HealthPassport potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Ulalo HealthPassport

ULA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized solution for digital payments. The ULA network uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The supply of ULA is capped, with new coins issued through a process of staking. ULA's ecosystem is intended to support a range of applications, including but not limited to, decentralized finance (DeFi), digital identity, and supply chain management.

Hur man köper och investerar Ulalo HealthPassport

Är du redo att komma igång med Ulalo HealthPassport? Att köpa ULA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Ulalo HealthPassport. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Ulalo HealthPassport (ULA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Ulalo HealthPassport krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Ulalo HealthPassport (ULA) Guide

Vad kan du göra med Ulalo HealthPassport

Genom att äga Ulalo HealthPassport kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Ulalo HealthPassport (ULA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport Resurs

För en mer djupgående förståelse av Ulalo HealthPassport kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Ulalo HealthPassport webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Ulalo HealthPassport

Hur mycket kommer 1 Ulalo HealthPassport att vara värd år 2030?
Om Ulalo HealthPassport skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ulalo HealthPassport-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:54:23 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Ulalo HealthPassport

ULA USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på ULA med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av ULA med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Ulalo HealthPassport (ULA) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Ulalo HealthPassport-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
ULA/USDT
$0.001579
$0.001579$0.001579
-0.12%
0.00% (USDT)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

