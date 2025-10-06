U Coin Pris idag

Livepriset för U Coin (UCOIN) idag är $ 0.0054, med en förändring på 2.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UCOIN till USD är$ 0.0054 per UCOIN.

U Coin rankas för närvarande nr.4425 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 UCOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades UCOIN mellan $ 0.00518 (lägsta) och $ 0.00555 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.06424320268888757, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.005203406063072631.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UCOIN med -0.74% under den senaste timmen och -22.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 25.18K.

U Coin (UCOIN) Marknadsinformation

Rank No.4425 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 25.18K$ 25.18K $ 25.18K Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för U Coin är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 25.18K. Det cirkulerande utbudet av UCOIN är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.40M.