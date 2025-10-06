Livepriset för U Coin idag är 0.0054 USD.UCOIN börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för UCOIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för U Coin idag är 0.0054 USD.UCOIN börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för UCOIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för U Coin (UCOIN) idag är $ 0.0054, med en förändring på 2.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UCOIN till USD är$ 0.0054 per UCOIN.
U Coin rankas för närvarande nr.4425 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 UCOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades UCOIN mellan $ 0.00518 (lägsta) och $ 0.00555 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.06424320268888757, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.005203406063072631.
I kortsiktigt resultat, rörde sig UCOIN med -0.74% under den senaste timmen och -22.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 25.18K.
U Coin (UCOIN) Marknadsinformation
No.4425
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 25.18K
$ 25.18K$ 25.18K
$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för U Coin är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 25.18K. Det cirkulerande utbudet av UCOIN är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.40M.
U Coin Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00518
$ 0.00518$ 0.00518
lägsta under 24-timmar
$ 0.00555
$ 0.00555$ 0.00555
högsta under 24-timmar
$ 0.00518
$ 0.00518$ 0.00518
$ 0.00555
$ 0.00555$ 0.00555
$ 0.06424320268888757
$ 0.06424320268888757$ 0.06424320268888757
$ 0.005203406063072631
$ 0.005203406063072631$ 0.005203406063072631
-0.74%
+2.27%
-22.83%
-22.83%
U Coin (UCOIN) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för U Coin idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00011986
+2.27%
30 dagar
$ -0.0055
-50.46%
60 dagar
$ -0.00416
-43.52%
90 dagar
$ -0.00606
-52.88%
U Coin Prisförändring idag
Idag registrerade UCOIN en förändring med $ +0.00011986 (+2.27%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
U Coin 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0055 (-50.46%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
U Coin 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades UCOIN med $ -0.00416(-43.52%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
U Coin 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00606 (-52.88%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för U Coin (UCOIN)?
AI-drivna insikter som analyserar U Coin senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar U Coins priser?
Several key factors influence U Coin (UCOIN) prices:
Adoption Rate: Real-world usage and merchant acceptance drive value.
Technology Updates: Platform improvements and new features impact investor confidence.
Market Sentiment: News, social media buzz, and community engagement influence buying/selling pressure.
Regulatory Environment: Government policies and legal clarity affect market stability.
Competition: Performance relative to other cryptocurrencies impacts market position.
Partnerships: Strategic alliances and integrations boost credibility and utility.
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with UCOIN movements.
Varför vill folk veta U Coins pris idag?
People want to know U Coin (UCOIN) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes 3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies 5. Research purposes - Analyzing price trends for future predictions
Real-time pricing is essential for making informed cryptocurrency trading and investment choices.
Prisförutsägelse för U Coin
U Coin (UCOIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för UCOIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
U Coin (UCOIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på U Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som U Coin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för UCOIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på U Coin Price Prediction.
Om U Coin
UCOIN (UCOIN) is a digital asset that aims to provide a universally accepted digital currency with a focus on convenience, accessibility, and long-term value. It is built on the Ethereum blockchain, leveraging the security and decentralization of this platform. UCOIN is designed to be used for a variety of financial transactions, intending to offer users the ability to make purchases, pay for services, and access exclusive opportunities within the UCOIN ecosystem. The asset is also intended to provide users with the benefits of both traditional fiat currencies and the advantages of cryptocurrencies. UCOIN's supply and issuance model is based on the principles of transparency and fairness, aiming to maintain a stable and sustainable digital economy.
UCOIN (UCOIN) is a digital asset that aims to provide a universally accepted digital currency with a focus on convenience, accessibility, and long-term value. It is built on the Ethereum blockchain, leveraging the security and decentralization of this platform. UCOIN is designed to be used for a variety of financial transactions, intending to offer users the ability to make purchases, pay for services, and access exclusive opportunities within the UCOIN ecosystem. The asset is also intended to provide users with the benefits of both traditional fiat currencies and the advantages of cryptocurrencies. UCOIN's supply and issuance model is based on the principles of transparency and fairness, aiming to maintain a stable and sustainable digital economy.
Hur man köper och investerar U Coin
Är du redo att komma igång med U Coin? Att köpa UCOIN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper U Coin. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din U Coin (UCOIN) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och U Coin krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med U Coin
Genom att äga U Coin kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa U Coin (UCOIN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.
U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.
U Coin Resurs
För en mer djupgående förståelse av U Coin kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om U Coin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella U Coin-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar U Coin idag?
Priset för U Coin är idag $ 0.0054. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är U Coin fortfarande en bra investering?
U Coin förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i UCOIN, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för U Coin?
U Coin till ett värde av $ 25.18K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på U Coin?
Livepriset för UCOIN uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för U Coin i den valuta du föredrar, besök UCOIN Pris för mer information.
Vad påverkar priset för U Coin?
Priset på UCOIN påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,329.09
+0.60%
ETH
3,402.05
+0.75%
SOL
158.26
+1.00%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
599.9
+17.02%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för UCOIN på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret UCOIN/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om U Coins kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer U Coin-priset att stiga i år?
U Coin priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för U Coin (UCOIN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:54:09 (UTC+8)
U Coin (UCOIN) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.