Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Silent Notary(UBSN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många UBSN-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet UBSN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Silent Notary (UBSN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper UBSN Är du intresserad av att lägga till Silent Notary(UBSN) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa UBSN, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper UBSN på MEXC nu!

Silent Notary (UBSN) Prishistorik Att analysera prishistoriken för UBSN hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för UBSN nu!