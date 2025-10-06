Uber Pris idag

Livepriset för Uber (UBERON) idag är $ 93.91, med en förändring på 3.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UBERON till USD är$ 93.91 per UBERON.

Uber rankas för närvarande nr.2162 enligt marknadsvärde på $ 956.71K, med ett cirkulerande utbud på 10.19K UBERON. Under de senaste 24 timmarna handlades UBERON mellan $ 89.22 (lägsta) och $ 96.13 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 104.598200752745, medan det lägsta priset någonsin var $ 89.84041087964881.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UBERON med +0.17% under den senaste timmen och -2.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 122.29K.

Uber (UBERON) Marknadsinformation

Rank No.2162 Marknadsvärde $ 956.71K$ 956.71K $ 956.71K Volym (24H) $ 122.29K$ 122.29K $ 122.29K Marknadsvärde efter full utspädning $ 956.71K$ 956.71K $ 956.71K Cirkulationsutbud 10.19K 10.19K 10.19K Totalt utbud 10,187.49475651 10,187.49475651 10,187.49475651 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Uber är $ 956.71K, med en 24h-handelsvolym på $ 122.29K. Det cirkulerande utbudet av UBERON är 10.19K, med ett totalt utbud på 10187.49475651. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 956.71K.