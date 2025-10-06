BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för Uber idag är 93.91 USD.UBERON börsvärdet är 956,707.6325838541 USD. Följ prisuppdateringar för UBERON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om UBERON

UBERON prisinformation

Vad är UBERON

UBERON officiell webbplats

UBERON tokenomics

UBERON Prisförutsägelse

UBERON historik

UBERON Köpguide

UBERON-till-fiat valutaomvandlare

UBERON spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Uber Logotyp

Uber-kurs(UBERON)

1 UBERON-till-USD pris i realtid:

$93.91
$93.91
+3.76%1D
USD
Uber (UBERON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:36 (UTC+8)

Uber Pris idag

Livepriset för Uber (UBERON) idag är $ 93.91, med en förändring på 3.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UBERON till USD är$ 93.91 per UBERON.

Uber rankas för närvarande nr.2162 enligt marknadsvärde på $ 956.71K, med ett cirkulerande utbud på 10.19K UBERON. Under de senaste 24 timmarna handlades UBERON mellan $ 89.22 (lägsta) och $ 96.13 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 104.598200752745, medan det lägsta priset någonsin var $ 89.84041087964881.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UBERON med +0.17% under den senaste timmen och -2.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 122.29K.

Uber (UBERON) Marknadsinformation

No.2162

$ 956.71K
$ 956.71K

$ 122.29K
$ 122.29K

$ 956.71K
$ 956.71K

10.19K
10.19K

10,187.49475651
10,187.49475651

ETH

Det aktuella börsvärdet för Uber är $ 956.71K, med en 24h-handelsvolym på $ 122.29K. Det cirkulerande utbudet av UBERON är 10.19K, med ett totalt utbud på 10187.49475651. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 956.71K.

Uber Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 89.22
$ 89.22
lägsta under 24-timmar
$ 96.13
$ 96.13
högsta under 24-timmar

$ 89.22
$ 89.22

$ 96.13
$ 96.13

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881

+0.17%

+3.76%

-2.23%

-2.23%

Uber (UBERON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Uber idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +3.4031+3.76%
30 dagar$ -2.44-2.54%
60 dagar$ +33.91+56.51%
90 dagar$ +33.91+56.51%
Uber Prisförändring idag

Idag registrerade UBERON en förändring med $ +3.4031 (+3.76%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Uber 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -2.44 (-2.54%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Uber 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades UBERON med $ +33.91(+56.51%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Uber 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +33.91 (+56.51%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Uber (UBERON)?

Kolla in sidan Uber Prishistorik nu.

AI-analys för Uber

AI-drivna insikter som analyserar Uber senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Ubers priser?

Several key factors influence Uber token (UBERON) prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Supply and demand dynamics
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and adoption news
6. Regulatory changes affecting cryptocurrencies
7. Bitcoin and major altcoin price movements
8. Community engagement and social media activity
9. Exchange listings and delistings
10. Whale movements and large transactions

Like most cryptocurrencies, UBERON is highly volatile and speculative.

Varför vill folk veta Ubers pris idag?

People want to know Uber's stock price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. Investors monitor daily price movements to determine optimal buy/sell timing. Current shareholders track their investment value and potential gains or losses.

Prisförutsägelse för Uber

Uber (UBERON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för UBERON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Uber (UBERON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Uber potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Uber kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för UBERON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Uber Price Prediction.

Om Uber

UBERON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a framework for executing smart contracts and building decentralized applications (dApps). The primary function of UBERON is to facilitate and validate transactions within its network, acting as a utility token that powers the platform's ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The supply of UBERON is algorithmically managed, with issuance rates adjusted based on network demand. Typical uses of UBERON include executing smart contracts, powering dApps, and participating in network governance. Its design aims to provide a secure, efficient, and scalable solution for decentralized computing and transactions.

Hur man köper och investerar Uber

Är du redo att komma igång med Uber? Att köpa UBERON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Uber. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Uber (UBERON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 10.19K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Uber krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Uber (UBERON) Guide

Vad kan du göra med Uber

Genom att äga Uber kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Uber (UBERON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Uber (UBERON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Uber Resurs

För en mer djupgående förståelse av Uber kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Uber webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Uber

Hur mycket kommer 1 Uber att vara värd år 2030?
Om Uber skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Uber-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:36 (UTC+8)

Uber (UBERON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Uber

UBERON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på UBERON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av UBERON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Uber (UBERON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Uber-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
UBERON/USDT
$93.91
$93.91
+3.83%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2990

$0.1601

$0.0021483

$0.000014563

$0.00003298

$0.000000001933

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

