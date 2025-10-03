UBC (UBC) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om UBC(UBC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
2025-10-03
UBC (UBC) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för UBC(UBC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
--
----
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
--
----
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 164.20K
$ 164.20K$ 164.20K
Högsta någonsin:
$ 0.10052
$ 0.10052$ 0.10052
Lägsta någonsin:
--
----
Aktuellt pris:
$ 0.0001642
$ 0.0001642$ 0.0001642

UBC (UBC) Information

Universal Basic Compute (UBC) represents a revolutionary innovation in the field of artificial intelligence (AI),aiming to ensure fair and sustainable access to computational resources for all autonomous AI entities.Inspired by the concept of Universal Basic Income (UBI), UBC offers a bold solution to the growing challenges of resource distribution in the rapidly expanding AI ecosystem.

Officiell webbplats:
https://nlr.ai/
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/9psiRdn9cXYVps4F1kFuoNjd2EtmqNJXrCPmRppJpump

UBC (UBC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i UBC (UBC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet UBC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många UBC-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår UBC:s tokenomics, utforska UBC-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

