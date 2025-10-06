BörsDEX+
Livepriset för Tuna Chain idag är 0.000996 USD.TUNACHAIN börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TUNACHAIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Tuna Chain (TUNACHAIN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:53:27 (UTC+8)

Tuna Chain Pris idag

Livepriset för Tuna Chain (TUNACHAIN) idag är $ 0.000996, med en förändring på 0.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TUNACHAIN till USD är$ 0.000996 per TUNACHAIN.

Tuna Chain rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TUNACHAIN. Under de senaste 24 timmarna handlades TUNACHAIN mellan $ 0.0009936 (lägsta) och $ 0.0009967 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TUNACHAIN med +0.09% under den senaste timmen och -17.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.29K.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Marknadsinformation

ETH

Det aktuella börsvärdet för Tuna Chain är --, med en 24h-handelsvolym på $ 55.29K. Det cirkulerande utbudet av TUNACHAIN är --, med ett totalt utbud på 210000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 209.16K.

Tuna Chain Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
Tuna Chain (TUNACHAIN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Tuna Chain idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000000598-0.06%
30 dagar$ +0.0000951+10.55%
60 dagar$ +0.000358+56.11%
90 dagar$ +0.0003949+65.69%
Tuna Chain Prisförändring idag

Idag registrerade TUNACHAIN en förändring med $ -0.000000598 (-0.06%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Tuna Chain 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0000951 (+10.55%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Tuna Chain 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TUNACHAIN med $ +0.000358(+56.11%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Tuna Chain 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0003949 (+65.69%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Kolla in sidan Tuna Chain Prishistorik nu.

AI-analys för Tuna Chain

AI-drivna insikter som analyserar Tuna Chain senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Tuna Chains priser?

Several key factors influence Tuna Chain (TUNACHAIN) prices:

1. Market sentiment and investor confidence in the project
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and ecosystem expansion
6. Supply and demand dynamics
7. Regulatory news affecting DeFi projects
8. Community engagement and social media activity
9. Whale movements and large holder behavior
10. Technical analysis patterns and support/resistance levels

Varför vill folk veta Tuna Chains pris idag?

People want to know Tuna Chain (TUNACHAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risks. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för Tuna Chain

Tuna Chain (TUNACHAIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TUNACHAIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Tuna Chain (TUNACHAIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Tuna Chain potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Tuna Chain kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TUNACHAIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Tuna Chain Price Prediction.

Om Tuna Chain

TUNACHAIN is a blockchain-based platform designed to enhance transparency and traceability in the seafood industry. It utilizes distributed ledger technology to record and verify transactions and product information, aiming to improve supply chain efficiency, combat fraud, and promote sustainability. The TUNACHAIN token serves as the native cryptocurrency of the platform, used for transaction fees and incentivizing network participation. The platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, allowing token holders to participate in network governance and earn rewards. TUNACHAIN's primary use case is within the seafood industry, but its technology could potentially be applied to other sectors requiring robust supply chain solutions.

Hur man köper och investerar Tuna Chain

Är du redo att komma igång med Tuna Chain? Att köpa TUNACHAIN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Tuna Chain. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Tuna Chain (TUNACHAIN) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Tuna Chain krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Tuna Chain (TUNACHAIN) Guide

Vad kan du göra med Tuna Chain

Genom att äga Tuna Chain kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Tuna Chain (TUNACHAIN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain Resurs

För en mer djupgående förståelse av Tuna Chain kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Tuna Chain webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Tuna Chain

Hur mycket kommer 1 Tuna Chain att vara värd år 2030?
Om Tuna Chain skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Tuna Chain-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:53:27 (UTC+8)

Tuna Chain (TUNACHAIN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

