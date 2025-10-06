Livepriset för Tuna Chain idag är 0.000996 USD.TUNACHAIN börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TUNACHAIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Tuna Chain idag är 0.000996 USD.TUNACHAIN börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TUNACHAIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Tuna Chain (TUNACHAIN) idag är $ 0.000996, med en förändring på 0.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TUNACHAIN till USD är$ 0.000996 per TUNACHAIN.
Tuna Chain rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TUNACHAIN. Under de senaste 24 timmarna handlades TUNACHAIN mellan $ 0.0009936 (lägsta) och $ 0.0009967 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TUNACHAIN med +0.09% under den senaste timmen och -17.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.29K.
Tuna Chain (TUNACHAIN) Marknadsinformation
$ 55.29K
$ 209.16K
210,000,000
ETH
Det aktuella börsvärdet för Tuna Chain är --, med en 24h-handelsvolym på $ 55.29K. Det cirkulerande utbudet av TUNACHAIN är --, med ett totalt utbud på 210000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 209.16K.
Tuna Chain Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
+0.09%
-0.06%
-17.81%
-17.81%
Tuna Chain (TUNACHAIN) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Tuna Chain idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000000598
-0.06%
30 dagar
$ +0.0000951
+10.55%
60 dagar
$ +0.000358
+56.11%
90 dagar
$ +0.0003949
+65.69%
Tuna Chain Prisförändring idag
Idag registrerade TUNACHAIN en förändring med $ -0.000000598 (-0.06%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Tuna Chain 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0000951 (+10.55%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Tuna Chain 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TUNACHAIN med $ +0.000358(+56.11%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Tuna Chain 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0003949 (+65.69%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Tuna Chain (TUNACHAIN)?
AI-drivna insikter som analyserar Tuna Chain senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Tuna Chains priser?
Several key factors influence Tuna Chain (TUNACHAIN) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in the project 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and ecosystem expansion 6. Supply and demand dynamics 7. Regulatory news affecting DeFi projects 8. Community engagement and social media activity 9. Whale movements and large holder behavior 10. Technical analysis patterns and support/resistance levels
Varför vill folk veta Tuna Chains pris idag?
People want to know Tuna Chain (TUNACHAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risks. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Prisförutsägelse för Tuna Chain
Tuna Chain (TUNACHAIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TUNACHAIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Tuna Chain (TUNACHAIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Tuna Chain potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Tuna Chain kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TUNACHAIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Tuna Chain Price Prediction.
Om Tuna Chain
TUNACHAIN is a blockchain-based platform designed to enhance transparency and traceability in the seafood industry. It utilizes distributed ledger technology to record and verify transactions and product information, aiming to improve supply chain efficiency, combat fraud, and promote sustainability. The TUNACHAIN token serves as the native cryptocurrency of the platform, used for transaction fees and incentivizing network participation. The platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, allowing token holders to participate in network governance and earn rewards. TUNACHAIN's primary use case is within the seafood industry, but its technology could potentially be applied to other sectors requiring robust supply chain solutions.
Hur man köper och investerar Tuna Chain
Är du redo att komma igång med Tuna Chain? Att köpa TUNACHAIN går snabbt och är användarvänligt på MEXC.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Tuna Chain krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Tuna Chain
Genom att äga Tuna Chain kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Tuna Chain (TUNACHAIN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.
Tuna Chain Resurs
För en mer djupgående förståelse av Tuna Chain kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Tuna Chain att vara värd år 2030?
Om Tuna Chain skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Tuna Chain-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Tuna Chain idag?
Priset för Tuna Chain är idag $ 0.000996. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Tuna Chain fortfarande en bra investering?
Tuna Chain förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TUNACHAIN, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Tuna Chain?
Tuna Chain till ett värde av $ 55.29K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Tuna Chain?
Livepriset för TUNACHAIN uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Tuna Chain i den valuta du föredrar, besök TUNACHAIN Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Tuna Chain?
Priset på TUNACHAIN påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Kommer Tuna Chain-priset att stiga i år?
Tuna Chain priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Tuna Chain (TUNACHAIN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:53:27 (UTC+8)
