Tuna Chain Pris idag

Livepriset för Tuna Chain (TUNACHAIN) idag är $ 0.000996, med en förändring på 0.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TUNACHAIN till USD är$ 0.000996 per TUNACHAIN.

Tuna Chain rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TUNACHAIN. Under de senaste 24 timmarna handlades TUNACHAIN mellan $ 0.0009936 (lägsta) och $ 0.0009967 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TUNACHAIN med +0.09% under den senaste timmen och -17.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.29K.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 55.29K$ 55.29K $ 55.29K Marknadsvärde efter full utspädning $ 209.16K$ 209.16K $ 209.16K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 210,000,000 210,000,000 210,000,000 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Tuna Chain är --, med en 24h-handelsvolym på $ 55.29K. Det cirkulerande utbudet av TUNACHAIN är --, med ett totalt utbud på 210000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 209.16K.