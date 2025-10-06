Tesla Pris idag

Livepriset för Tesla (TSLAON) idag är $ 428.59, med en förändring på 0.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TSLAON till USD är$ 428.59 per TSLAON.

Tesla rankas för närvarande nr.1401 enligt marknadsvärde på $ 4.98M, med ett cirkulerande utbud på 11.63K TSLAON. Under de senaste 24 timmarna handlades TSLAON mellan $ 421.31 (lägsta) och $ 461.12 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 473.8661895239948, medan det lägsta priset någonsin var $ 329.3669085162907.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TSLAON med +0.23% under den senaste timmen och -3.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 86.26K.

Tesla (TSLAON) Marknadsinformation

Rank No.1401 Marknadsvärde $ 4.98M$ 4.98M $ 4.98M Volym (24H) $ 86.26K$ 86.26K $ 86.26K Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.98M$ 4.98M $ 4.98M Cirkulationsutbud 11.63K 11.63K 11.63K Totalt utbud 11,627.32462735 11,627.32462735 11,627.32462735 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Tesla är $ 4.98M, med en 24h-handelsvolym på $ 86.26K. Det cirkulerande utbudet av TSLAON är 11.63K, med ett totalt utbud på 11627.32462735. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.98M.