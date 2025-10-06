Livepriset för Tesla idag är 428.59 USD.TSLAON börsvärdet är 4,983,355.0620359365 USD. Följ prisuppdateringar för TSLAON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Tesla idag är 428.59 USD.TSLAON börsvärdet är 4,983,355.0620359365 USD. Följ prisuppdateringar för TSLAON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Tesla (TSLAON) idag är $ 428.59, med en förändring på 0.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TSLAON till USD är$ 428.59 per TSLAON.
Tesla rankas för närvarande nr.1401 enligt marknadsvärde på $ 4.98M, med ett cirkulerande utbud på 11.63K TSLAON. Under de senaste 24 timmarna handlades TSLAON mellan $ 421.31 (lägsta) och $ 461.12 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 473.8661895239948, medan det lägsta priset någonsin var $ 329.3669085162907.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TSLAON med +0.23% under den senaste timmen och -3.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 86.26K.
Tesla (TSLAON) Marknadsinformation
No.1401
$ 4.98M
$ 86.26K
$ 4.98M
11.63K
11,627.32462735
ETH
Det aktuella börsvärdet för Tesla är $ 4.98M, med en 24h-handelsvolym på $ 86.26K. Det cirkulerande utbudet av TSLAON är 11.63K, med ett totalt utbud på 11627.32462735. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.98M.
Tesla Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 421.31
lägsta under 24-timmar
$ 461.12
högsta under 24-timmar
$ 421.31
$ 461.12
$ 473.8661895239948
$ 329.3669085162907
+0.23%
-0.09%
-3.99%
-3.99%
Tesla (TSLAON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Tesla idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.386
-0.09%
30 dagar
$ -9.1
-2.08%
60 dagar
$ +82.01
+23.66%
90 dagar
$ +148.59
+53.06%
Tesla Prisförändring idag
Idag registrerade TSLAON en förändring med $ -0.386 (-0.09%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Tesla 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -9.1 (-2.08%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Tesla 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TSLAON med $ +82.01(+23.66%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Tesla 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +148.59 (+53.06%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Tesla (TSLAON)?
AI-drivna insikter som analyserar Tesla senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Teslas priser?
Tesla stock (TSLA) prices are influenced by several key factors:
1. EV market demand and competition from other automakers 2. Production and delivery numbers reported quarterly 3. Elon Musk's public statements and social media activity 4. Regulatory changes affecting electric vehicles and autonomous driving 5. Battery technology advancements and cost reductions 6. Global supply chain disruptions 7. Interest rates and overall market sentiment 8. Energy business performance including solar and storage 9. Autonomous driving progress and Full Self-Driving updates 10. Macroeconomic conditions and investor risk appetite
Note: TSLAON appears to be a typo - Tesla trades under ticker TSLA.
Varför vill folk veta Teslas pris idag?
People want to know Tesla's stock price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold TSLA shares effectively.
Portfolio tracking - Existing shareholders monitor daily price movements to assess their investment performance and overall portfolio value.
Market timing - Day traders and swing traders use real-time pricing data to identify optimal entry and exit points for short-term profits.
News impact assessment - Tesla frequently makes headlines with product launches, earnings reports, or Elon Musk's announcements, causing significant price volatility.
Comparison analysis - Investors compare Tesla's performance against other EV stocks, tech companies, or market indices to make informed decisions.
Options trading - Current stock prices are crucial for options traders calculating strike prices, premiums, and potential profits or losses.
The stock's high volatility and Tesla's position as a leading EV and technology company make it a popular choice for both long-term investors and active traders seeking profit opportunities.
Prisförutsägelse för Tesla
Tesla (TSLAON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TSLAON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Tesla (TSLAON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Tesla potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Tesla kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TSLAON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Tesla Price Prediction.
Om Tesla
TSLAON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions by using a consensus mechanism to validate and record each transaction on its blockchain. TSLAON's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications (dApps) and services. Its supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions and maintaining the network's integrity. TSLAON's use cases extend beyond simple transactions, as it is also used for staking, governance decisions, and other functionalities within its ecosystem.
Hur man köper och investerar Tesla
Är du redo att komma igång med Tesla? Att köpa TSLAON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Tesla. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Tesla (TSLAON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 11.63K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Tesla krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Tesla
Genom att äga Tesla kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Tesla (TSLAON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Tesla Resurs
För en mer djupgående förståelse av Tesla kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Tesla skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Tesla-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Tesla idag?
Priset för Tesla är idag $ 428.59. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Tesla fortfarande en bra investering?
Tesla förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TSLAON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Tesla?
Tesla till ett värde av $ 86.26K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Tesla?
Livepriset för TSLAON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Tesla i den valuta du föredrar, besök TSLAON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Tesla?
Priset på TSLAON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,411.3
+0.68%
ETH
3,409.81
+0.98%
SOL
158.13
+0.92%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
604.94
+18.00%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för TSLAON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret TSLAON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Teslas kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Tesla-priset att stiga i år?
Tesla priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Tesla (TSLAON) för en mer djupgående analys.
