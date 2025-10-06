Truvia Pris idag

Livepriset för Truvia (TRUVIA) idag är $ 0.0000002764, med en förändring på 24.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRUVIA till USD är$ 0.0000002764 per TRUVIA.

Truvia rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TRUVIA. Under de senaste 24 timmarna handlades TRUVIA mellan $ 0.000000205 (lägsta) och $ 0.0000003375 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRUVIA med +0.69% under den senaste timmen och -8.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 993.58K.

Truvia (TRUVIA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 993.58K$ 993.58K $ 993.58K Marknadsvärde efter full utspädning $ 58.04K$ 58.04K $ 58.04K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

