TRUST AI (TRT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om TRUST AI(TRT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:23:12 (UTC+8)
USD

TRUST AI (TRT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för TRUST AI(TRT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.43M
$ 1.43M
Totalt utbud:
$ 21.00M
$ 21.00M
Cirkulerande utbud
$ 3.80M
$ 3.80M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 7.88M
$ 7.88M
Högsta någonsin:
$ 12
$ 12
Lägsta någonsin:
$ 0.004986070176975496
$ 0.004986070176975496
Aktuellt pris:
$ 0.3753
$ 0.3753

TRUST AI (TRT) Information

Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

Officiell webbplats:
https://trust-ai.io/
Whitepaper:
https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44

TRUST AI (TRT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i TRUST AI (TRT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet TRT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många TRT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår TRT:s tokenomics, utforska TRT-tokens pris i realtid!

Hur man köper TRT

Är du intresserad av att lägga till TRUST AI(TRT) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa TRT, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

TRUST AI (TRT) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för TRT hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för TRT

Vill du veta vart TRT kan vara på väg? På TRT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

