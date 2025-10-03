Tri Sigma (TRISIG) Tokenomics

Tri Sigma (TRISIG) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Tri Sigma(TRISIG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:41:16 (UTC+8)
Tri Sigma (TRISIG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Tri Sigma(TRISIG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 519.24K
Totalt utbud:
$ 999.95M
Cirkulerande utbud
$ 999.95M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 519.24K
Högsta någonsin:
$ 0.09531
Lägsta någonsin:
$ 0.000130744931900812
Aktuellt pris:
$ 0.00051927
Tri Sigma (TRISIG) Information

Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.

Officiell webbplats:
https://trisigma.ai/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1xu6GCettNkktXiXwb1GhVCTwotpRijXlsnvQ1rIShas/edit?tab=t.0
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/BLDiYcvm3CLcgZ7XUBPgz6idSAkNmWY6MBbm8Xpjpump

Tri Sigma (TRISIG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Tri Sigma (TRISIG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet TRISIG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många TRISIG-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår TRISIG:s tokenomics, utforska TRISIG-tokens pris i realtid!

Tri Sigma (TRISIG) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för TRISIG hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för TRISIG

Vill du veta vart TRISIG kan vara på väg? På TRISIG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

