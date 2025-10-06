Trillions Pris idag

Livepriset för Trillions (TRILLIONS) idag är $ 0.0028977, med en förändring på 0.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRILLIONS till USD är$ 0.0028977 per TRILLIONS.

Trillions rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TRILLIONS. Under de senaste 24 timmarna handlades TRILLIONS mellan $ 0.0028111 (lägsta) och $ 0.0038915 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRILLIONS med +1.42% under den senaste timmen och +21.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 69.74K.

Trillions (TRILLIONS) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 69.74K$ 69.74K $ 69.74K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja PLASMA

