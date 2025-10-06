BörsDEX+
Livepriset för Trillions idag är 0.0028977 USD.TRILLIONS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TRILLIONS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:52:40 (UTC+8)

Trillions Pris idag

Livepriset för Trillions (TRILLIONS) idag är $ 0.0028977, med en förändring på 0.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRILLIONS till USD är$ 0.0028977 per TRILLIONS.

Trillions rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TRILLIONS. Under de senaste 24 timmarna handlades TRILLIONS mellan $ 0.0028111 (lägsta) och $ 0.0038915 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRILLIONS med +1.42% under den senaste timmen och +21.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 69.74K.

Trillions (TRILLIONS) Marknadsinformation

$ 69.74K
$ 69.74K$ 69.74K

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

PLASMA

Det aktuella börsvärdet för Trillions är --, med en 24h-handelsvolym på $ 69.74K. Det cirkulerande utbudet av TRILLIONS är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.90M.

Trillions Prishistorik USD

$ 0.0028111
$ 0.0038915
+1.42%

-0.29%

+21.06%

+21.06%

Trillions (TRILLIONS) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Trillions idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000008423-0.29%
30 dagar$ -0.0064823-69.11%
60 dagar$ -0.0171023-85.52%
90 dagar$ -0.0171023-85.52%
Trillions Prisförändring idag

Idag registrerade TRILLIONS en förändring med $ -0.000008423 (-0.29%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Trillions 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0064823 (-69.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Trillions 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TRILLIONS med $ -0.0171023(-85.52%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Trillions 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0171023 (-85.52%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Trillions (TRILLIONS)?

Kolla in sidan Trillions Prishistorik nu.

AI-analys för Trillions

AI-drivna insikter som analyserar Trillions senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Trillionss priser?

TRILLIONS token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token scarcity and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.

Tokenomics: Burn mechanisms, staking rewards, and distribution models influence supply dynamics.

Regulatory News: Government policies and compliance developments create price volatility.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings boost visibility.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Community Engagement: Active social media presence and holder participation support price stability.

Varför vill folk veta Trillionss pris idag?

People want to know Trillions (TRILLIONS) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders time their buy/sell orders effectively. Investors monitor daily prices to assess performance, calculate gains/losses, and make informed decisions about holding or trading their positions.

Prisförutsägelse för Trillions

Trillions (TRILLIONS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TRILLIONS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Trillions (TRILLIONS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Trillions potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Trillions

TRILLIONS (TRILLIONS) is a digital asset designed to function as a medium of exchange, leveraging blockchain technology to secure transactions and control the creation of additional units. The primary purpose of TRILLIONS is to provide a decentralized and efficient means for transferring digital assets across a wide range of applications. It operates on a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows for faster transaction processing and greater scalability than traditional Proof of Work systems. TRILLIONS is typically used within its own ecosystem for transactions, as well as in a variety of other digital services and applications. Its issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system at a predictable and decreasing rate.

Hur man köper och investerar Trillions

Är du redo att komma igång med Trillions? Att köpa TRILLIONS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Trillions. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Trillions (TRILLIONS) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Trillions krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Trillions (TRILLIONS) Guide

Vad kan du göra med Trillions

Genom att äga Trillions kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är Trillions (TRILLIONS)

Officiell slogan för @Plasma

Trillions Resurs

För en mer djupgående förståelse av Trillions kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Trillions

Hur mycket kommer 1 Trillions att vara värd år 2030?
Om Trillions skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Trillions-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:52:40 (UTC+8)

Trillions (TRILLIONS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

