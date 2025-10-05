Livepriset för Tren Finance idag är 0.00007491 USD. Följ kursuppdateringar för TREN-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska TREN prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Tren Finance idag är 0.00007491 USD. Följ kursuppdateringar för TREN-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska TREN prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Tren Finance Logotyp

Tren Finance-kurs(TREN)

1 TREN-till-USD pris i realtid:

$0.00007491$0.00007491
+1.53%1D
USD
Tren Finance (TREN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:42:26 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

+0.30%

+1.53%

-13.42%

-13.42%

Tren Finance (TREN) priset i realtid är $ 0.00007491. Under de senaste 24 timmarna har TREN handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00007297 och en högsta nivå på $ 0.00007542, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. TRENs högsta pris genom tiderna är --, medan det lägsta priset genom tiderna är --.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har TREN förändrats med +0.30% under den senaste timmen, +1.53% under 24 timmar och -13.42% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Tren Finance (TREN) Marknadsinformation

BASE

Det aktuella börsvärdet för Tren Finance är --, med en 24h-handelsvolym på $ 53.96K. Det cirkulerande utbudet av TREN är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 74.91K.

Tren Finance (TREN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Tren Finance idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000011289+1.53%
30 dagar$ -0.00007469-49.93%
60 dagar$ -0.00018339-71.00%
90 dagar$ -0.00492509-98.51%
Tren Finance Prisförändring idag

Idag registrerade TREN en förändring med $ +0.0000011289 (+1.53%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Tren Finance 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00007469 (-49.93%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Tren Finance 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TREN med $ -0.00018339(-71.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Tren Finance 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00492509 (-98.51%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Tren Finance (TREN)?

Kolla in sidan Tren Finance Prishistorik nu.

Vad är Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina Tren Finance investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.

Dessutom kan du:
- Kontrollera TREN tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.
- Läs recensioner och analyser om Tren Finance på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.

Våra omfattande resurser är utformade för att göra din Tren Finance köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

Tren Finance Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Tren Finance (TREN) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Tren Finance (TREN) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Tren Finance.

Kontrollera Tren Finance prisprognosen nu!

Tren Finance (TREN) Tokenomics

Förståelsen för Tren Finance(TREN):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om TREN-tokens omfattande tokenomiknu!

Hur man köper Tren Finance (TREN)

Letar du efter hur man köper Tren Finance? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa Tren Finance på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.

TREN till lokala valutor

Tren Finance Resurs

För en mer djupgående förståelse av Tren Finance kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Tren Finance webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Tren Finance

Hur mycket är Tren Finance (TREN) värd idag?
Livepriset för TREN i USD är 0.00007491 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella TREN-till-USD-priset?
Det aktuella priset för TREN till USD är $ 0.00007491. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Tren Finance?
Börsvärdet för TREN är -- USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av TREN?
Det cirkulerande utbudet av TREN är -- USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för TREN?
TREN uppnådde ett ATH-pris på -- USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för TREN
TREN såg ett lägstapris på -- USD.
Vad är handelsvolymen för TREN?
Live 24-timmars handelsvolym för TREN är $ 53.96K USD.
Kommer TREN att gå högre i år?
TREN kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in TREN prisprognosen för en mer djupgående analys.
Tren Finance (TREN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
10-05 21:29:00Branschuppdateringar
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Branschuppdateringar
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Data på kedjan
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Branschuppdateringar
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Branschuppdateringar
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Branschuppdateringar
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Heta nyheter

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025

Anmärkningsvärda projekt som snart lanserar tokens & airdrops i Q4 2025

October 5, 2025

Bitcoin når $125K! Zcash (ZEC) leder integritetsmyntens uppsving i den senaste kryptovaluta-boomen

October 5, 2025
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

