Vad är Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren's peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance (TREN) Tokenomics

Förståelsen för Tren Finance(TREN):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om TREN-tokens omfattande tokenomiknu!

Tren Finance Resurs

För en mer djupgående förståelse av Tren Finance kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Folk frågar också: Andra frågor om Tren Finance Hur mycket är Tren Finance (TREN) värd idag? Livepriset för TREN i USD är 0.00007491 USD , och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna. Vad är det aktuella TREN-till-USD-priset? $ 0.00007491 . Kolla in Det aktuella priset för TREN till USD är. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token. Vad är börsvärdet för Tren Finance? Börsvärdet för TREN är -- USD . Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking. Vad är det cirkulerande utbudet av TREN? Det cirkulerande utbudet av TREN är -- USD . Vad var all-time high (ATH) priset för TREN? TREN uppnådde ett ATH-pris på -- USD . Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för TREN TREN såg ett lägstapris på -- USD . Vad är handelsvolymen för TREN? Live 24-timmars handelsvolym för TREN är $ 53.96K USD . Kommer TREN att gå högre i år? TREN kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in TREN prisprognosen för en mer djupgående analys.

