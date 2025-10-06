Alttown Pris idag

Livepriset för Alttown (TOWN) idag är $ 0.0007957, med en förändring på 2.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOWN till USD är$ 0.0007957 per TOWN.

Alttown rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TOWN. Under de senaste 24 timmarna handlades TOWN mellan $ 0.0007014 (lägsta) och $ 0.0007968 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOWN med +0.01% under den senaste timmen och -15.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.45K.

Alttown (TOWN) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 56.45K$ 56.45K $ 56.45K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

