Livepriset för Torum idag är 0.003361 USD.TORUM börsvärdet är 652,357.72130256 USD. Följ prisuppdateringar för TORUM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Torum idag är 0.003361 USD.TORUM börsvärdet är 652,357.72130256 USD. Följ prisuppdateringar för TORUM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Torum Logotyp

Torum-kurs(TORUM)

1 TORUM-till-USD pris i realtid:

$0.003361
-1.29%1D
USD
Torum (TORUM) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:51:35 (UTC+8)

Torum Pris idag

Livepriset för Torum (TORUM) idag är $ 0.003361, med en förändring på 1.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TORUM till USD är$ 0.003361 per TORUM.

Torum rankas för närvarande nr.2321 enligt marknadsvärde på $ 652.36K, med ett cirkulerande utbud på 194.10M TORUM. Under de senaste 24 timmarna handlades TORUM mellan $ 0.003254 (lägsta) och $ 0.003712 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.3939493863553967, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002637578225314152.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TORUM med -0.68% under den senaste timmen och -11.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 95.55K.

Torum (TORUM) Marknadsinformation

No.2321

$ 652.36K
$ 95.55K
$ 2.69M
194.10M
800,000,000
BSC

Det aktuella börsvärdet för Torum är $ 652.36K, med en 24h-handelsvolym på $ 95.55K. Det cirkulerande utbudet av TORUM är 194.10M, med ett totalt utbud på 800000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.69M.

Torum Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.003254
lägsta under 24-timmar
$ 0.003712
högsta under 24-timmar

$ 0.003254
$ 0.003712
$ 2.3939493863553967
$ 0.002637578225314152
-0.68%

-1.29%

-11.11%

-11.11%

Torum (TORUM) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Torum idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00004392-1.29%
30 dagar$ -0.002172-39.26%
60 dagar$ -0.002233-39.92%
90 dagar$ -0.002694-44.50%
Torum Prisförändring idag

Idag registrerade TORUM en förändring med $ -0.00004392 (-1.29%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Torum 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.002172 (-39.26%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Torum 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TORUM med $ -0.002233(-39.92%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Torum 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.002694 (-44.50%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Torum (TORUM)?

Kolla in sidan Torum Prishistorik nu.

AI-analys för Torum

AI-drivna insikter som analyserar Torum senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Torums priser?

Several key factors influence Torum (TORUM) token prices:

1. Platform adoption: User growth and engagement on the Torum social media platform directly impacts token demand and utility.

2. Market sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence affect TORUM pricing.

3. Token utility: Use cases within the ecosystem, including rewards, staking, and governance features.

4. Trading volume: Liquidity on exchanges influences price stability and volatility.

5. Partnership announcements: Strategic collaborations and integrations can drive price movements.

6. Supply dynamics: Token distribution, burning mechanisms, and circulating supply affect scarcity.

Varför vill folk veta Torums pris idag?

People want to know Torum (TORUM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps investors react quickly to market changes and optimize their cryptocurrency trading strategies.

Prisförutsägelse för Torum

Torum (TORUM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TORUM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Torum (TORUM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Torum potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Torum kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TORUM prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Torum Price Prediction.

Om Torum

TORUM (TORUM) is a social media platform designed specifically for cryptocurrency enthusiasts and professionals. The platform aims to connect worldwide cryptocurrency users and projects into a single, unified space, facilitating communication, networking, and collaboration. TORUM operates on the Ethereum blockchain, utilizing its native XTM token for various platform activities such as content creation, community building, and virtual goods trading. The platform is also designed to serve as a launchpad for Initial Coin Offerings (ICOs), providing a space for projects to introduce and promote their tokens to the crypto community. TORUM's mission is to bridge the gap between cryptocurrency and social media, fostering a vibrant ecosystem for crypto-related activities.

Hur man köper och investerar Torum

Vad är Torum (TORUM)

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Torum Resurs

För en mer djupgående förståelse av Torum kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Torum webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Torum

Hur mycket kommer 1 Torum att vara värd år 2030?
Om Torum skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Torum-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:51:35 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

