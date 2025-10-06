Torum Pris idag

Livepriset för Torum (TORUM) idag är $ 0.003361, med en förändring på 1.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TORUM till USD är$ 0.003361 per TORUM.

Torum rankas för närvarande nr.2321 enligt marknadsvärde på $ 652.36K, med ett cirkulerande utbud på 194.10M TORUM. Under de senaste 24 timmarna handlades TORUM mellan $ 0.003254 (lägsta) och $ 0.003712 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.3939493863553967, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002637578225314152.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TORUM med -0.68% under den senaste timmen och -11.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 95.55K.

Torum (TORUM) Marknadsinformation

Rank No.2321 Marknadsvärde $ 652.36K$ 652.36K $ 652.36K Volym (24H) $ 95.55K$ 95.55K $ 95.55K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Cirkulationsutbud 194.10M 194.10M 194.10M Totalt utbud 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Offentlig blockkedja BSC

