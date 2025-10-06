Livepriset för Torum idag är 0.003361 USD.TORUM börsvärdet är 652,357.72130256 USD. Följ prisuppdateringar för TORUM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Torum idag är 0.003361 USD.TORUM börsvärdet är 652,357.72130256 USD. Följ prisuppdateringar för TORUM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Torum (TORUM) idag är $ 0.003361, med en förändring på 1.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TORUM till USD är$ 0.003361 per TORUM.
Torum rankas för närvarande nr.2321 enligt marknadsvärde på $ 652.36K, med ett cirkulerande utbud på 194.10M TORUM. Under de senaste 24 timmarna handlades TORUM mellan $ 0.003254 (lägsta) och $ 0.003712 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.3939493863553967, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002637578225314152.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TORUM med -0.68% under den senaste timmen och -11.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 95.55K.
Torum (TORUM) Marknadsinformation
No.2321
$ 652.36K
$ 95.55K
$ 2.69M
194.10M
800,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för Torum är $ 652.36K, med en 24h-handelsvolym på $ 95.55K. Det cirkulerande utbudet av TORUM är 194.10M, med ett totalt utbud på 800000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.69M.
Torum Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.003254
lägsta under 24-timmar
$ 0.003712
högsta under 24-timmar
$ 0.003254
$ 0.003712
$ 2.3939493863553967
$ 0.002637578225314152
-0.68%
-1.29%
-11.11%
-11.11%
Torum (TORUM) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Torum idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00004392
-1.29%
30 dagar
$ -0.002172
-39.26%
60 dagar
$ -0.002233
-39.92%
90 dagar
$ -0.002694
-44.50%
Torum Prisförändring idag
Idag registrerade TORUM en förändring med $ -0.00004392 (-1.29%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Torum 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.002172 (-39.26%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Torum 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TORUM med $ -0.002233(-39.92%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Torum 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.002694 (-44.50%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Torum (TORUM)?
AI-drivna insikter som analyserar Torum senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Torums priser?
Several key factors influence Torum (TORUM) token prices:
1. Platform adoption: User growth and engagement on the Torum social media platform directly impacts token demand and utility.
People want to know Torum (TORUM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps investors react quickly to market changes and optimize their cryptocurrency trading strategies.
Prisförutsägelse för Torum
Torum (TORUM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TORUM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Torum (TORUM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Torum potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Torum kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TORUM prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Torum Price Prediction.
Om Torum
TORUM (TORUM) is a social media platform designed specifically for cryptocurrency enthusiasts and professionals. The platform aims to connect worldwide cryptocurrency users and projects into a single, unified space, facilitating communication, networking, and collaboration. TORUM operates on the Ethereum blockchain, utilizing its native XTM token for various platform activities such as content creation, community building, and virtual goods trading. The platform is also designed to serve as a launchpad for Initial Coin Offerings (ICOs), providing a space for projects to introduce and promote their tokens to the crypto community. TORUM's mission is to bridge the gap between cryptocurrency and social media, fostering a vibrant ecosystem for crypto-related activities.
Hur man köper och investerar Torum
Är du redo att komma igång med Torum? Att köpa TORUM går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Torum. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Torum (TORUM) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 194.10M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Torum krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Torum
Genom att äga Torum kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Torum (TORUM) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Torum Resurs
För en mer djupgående förståelse av Torum kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Torum skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Torum-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Torum idag?
Priset för Torum är idag $ 0.003361. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Torum fortfarande en bra investering?
Torum förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TORUM, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Torum?
Torum till ett värde av $ 95.55K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Torum?
Livepriset för TORUM uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Torum i den valuta du föredrar, besök TORUM Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Torum?
Priset på TORUM påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,294.83
+0.57%
ETH
3,403.09
+0.78%
SOL
158.27
+1.01%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
603.8
+17.78%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för TORUM på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret TORUM/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Torums kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Torum-priset att stiga i år?
Torum priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Torum (TORUM) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:51:35 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.