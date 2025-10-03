Tajir Tech Hub (TJRM) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Tajir Tech Hub(TJRM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:20:51 (UTC+8)
Tajir Tech Hub (TJRM) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Tajir Tech Hub(TJRM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 2.68M
Totalt utbud:
$ 749.95M
Cirkulerande utbud
$ 644.95M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.12M
Högsta någonsin:
$ 0.17
Lägsta någonsin:
$ 0.004034779155239119
Aktuellt pris:
$ 0.004162
Tajir Tech Hub (TJRM) Information

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Officiell webbplats:
https://www.tajirtechhub.com/
Whitepaper:
https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo

Tajir Tech Hub (TJRM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Tajir Tech Hub (TJRM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet TJRM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många TJRM-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår TJRM:s tokenomics, utforska TJRM-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

