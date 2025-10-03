Tiger Shark (TIGERSHARK) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Tiger Shark(TIGERSHARK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:34:18 (UTC+8)
Tiger Shark (TIGERSHARK) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Tiger Shark(TIGERSHARK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 2.35M
Totalt utbud:
$ 1000.00M
Cirkulerande utbud
$ 1000.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.35M
Högsta någonsin:
$ 0.0623
Lägsta någonsin:
$ 0.002159039166891252
Aktuellt pris:
$ 0.002348
Tiger Shark (TIGERSHARK) Information

$TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges.

Officiell webbplats:
https://tigershark.global/
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/YXUpFaULqhrLJS79JmFtAsNZQ2JDTnPemmdVZEFpump

Tiger Shark (TIGERSHARK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Tiger Shark (TIGERSHARK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet TIGERSHARK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många TIGERSHARK-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår TIGERSHARK:s tokenomics, utforska TIGERSHARK-tokens pris i realtid!

