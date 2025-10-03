Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Ribbita by Virtuals(TIBBIR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:20:15 (UTC+8)
USD

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ribbita by Virtuals(TIBBIR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 288.89M
$ 288.89M$ 288.89M
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 288.89M
$ 288.89M$ 288.89M
Högsta någonsin:
$ 0.3267
$ 0.3267$ 0.3267
Lägsta någonsin:
$ 0.000642086703739138
$ 0.000642086703739138$ 0.000642086703739138
Aktuellt pris:
$ 0.28889
$ 0.28889$ 0.28889

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Information

TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.

Officiell webbplats:
https://app.virtuals.io/virtuals/18820
Blockkedjeutforskare:
https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Ribbita by Virtuals (TIBBIR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet TIBBIR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många TIBBIR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår TIBBIR:s tokenomics, utforska TIBBIR-tokens pris i realtid!

Hur man köper TIBBIR

Är du intresserad av att lägga till Ribbita by Virtuals(TIBBIR) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa TIBBIR, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för TIBBIR hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för TIBBIR

Vill du veta vart TIBBIR kan vara på väg? På TIBBIR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

