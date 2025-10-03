Throne (THN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Throne(THN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:40:14 (UTC+8)
Throne (THN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Throne(THN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 87.80K
$ 87.80K$ 87.80K
Totalt utbud:
$ 1.97B
$ 1.97B$ 1.97B
Cirkulerande utbud
$ 390.75M
$ 390.75M$ 390.75M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 443.60K
$ 443.60K$ 443.60K
Högsta någonsin:
$ 10
$ 10$ 10
Lägsta någonsin:
$ 0.000203861055076626
$ 0.000203861055076626$ 0.000203861055076626
Aktuellt pris:
$ 0.0002247
$ 0.0002247$ 0.0002247

Throne (THN) Information

Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy.

Officiell webbplats:
https://www.thronelabs.io/
Whitepaper:
https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9

Throne (THN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Throne (THN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet THN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många THN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår THN:s tokenomics, utforska THN-tokens pris i realtid!

Hur man köper THN

Är du intresserad av att lägga till Throne(THN) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa THN, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Throne (THN) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för THN hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för THN

Vill du veta vart THN kan vara på väg? På THN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

