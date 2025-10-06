BörsDEX+
Livepriset för THINK Token idag är 0.00489 USD.THINK börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för THINK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

1 THINK-till-USD pris i realtid:

$0.00489
0.00%1D
THINK Token (THINK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:50:44 (UTC+8)

THINK Token Pris idag

Livepriset för THINK Token (THINK) idag är $ 0.00489, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för THINK till USD är$ 0.00489 per THINK.

THINK Token rankas för närvarande nr.3929 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 THINK. Under de senaste 24 timmarna handlades THINK mellan $ 0.00477 (lägsta) och $ 0.00513 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.09159672574773454, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.004525510452854356.

I kortsiktigt resultat, rörde sig THINK med 0.00% under den senaste timmen och -17.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.56K.

THINK Token (THINK) Marknadsinformation

No.3929

$ 0.00
$ 54.56K
$ 4.89M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Det aktuella börsvärdet för THINK Token är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 54.56K. Det cirkulerande utbudet av THINK är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.89M.

THINK Token Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00477
lägsta under 24-timmar
$ 0.00513
högsta under 24-timmar

$ 0.00477
$ 0.00513
$ 0.09159672574773454
$ 0.004525510452854356
0.00%

0.00%

-17.68%

-17.68%

THINK Token (THINK) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för THINK Token idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ -0.00157-24.31%
60 dagar$ -0.00726-59.76%
90 dagar$ -0.01783-78.48%
THINK Token Prisförändring idag

Idag registrerade THINK en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

THINK Token 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00157 (-24.31%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

THINK Token 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades THINK med $ -0.00726(-59.76%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

THINK Token 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.01783 (-78.48%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för THINK Token (THINK)?

Kolla in sidan THINK Token Prishistorik nu.

AI-analys för THINK Token

AI-drivna insikter som analyserar THINK Token senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar THINK Tokens priser?

THINK Token prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence significantly impact demand. Trading volume and liquidity affect price stability. The project's development progress, partnerships, and real-world adoption drive fundamental value. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance often correlate with THINK's price movements. Regulatory news and exchange listings also create price volatility.

Varför vill folk veta THINK Tokens pris idag?

People want to know THINK Token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Prisförutsägelse för THINK Token

THINK Token (THINK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för THINK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
THINK Token (THINK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på THINK Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som THINK Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för THINK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på THINK Token Price Prediction.

Om THINK Token

THINK (Thinkium) is a multi-layered, multi-chain blockchain platform designed to support large-scale decentralized applications (dApps). It aims to overcome the scalability issues associated with traditional blockchain systems by implementing a core engine that supports high-performance computing and a multi-layer consensus mechanism. The THINK token serves as the native cryptocurrency of the Thinkium network and is used for transaction fees, staking, and participating in network governance. With its unique architecture, Thinkium seeks to provide a comprehensive solution for real-world applications, ranging from finance and supply chain to gaming and social networking, fostering a decentralized ecosystem that promotes transparency, security, and efficiency.

Hur man köper och investerar THINK Token

Är du redo att komma igång med THINK Token? Att köpa THINK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper THINK Token. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din THINK Token (THINK) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och THINK Token krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper THINK Token (THINK) Guide

Vad kan du göra med THINK Token

Genom att äga THINK Token kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa THINK Token (THINK) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

THINK Token Resurs

För en mer djupgående förståelse av THINK Token kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell THINK Token webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om THINK Token

Hur mycket kommer 1 THINK Token att vara värd år 2030?
Om THINK Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella THINK Token-priser och förväntad avkastning.
THINK Token (THINK) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

