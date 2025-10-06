THINK Token Pris idag

Livepriset för THINK Token (THINK) idag är $ 0.00489, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för THINK till USD är$ 0.00489 per THINK.

THINK Token rankas för närvarande nr.3929 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 THINK. Under de senaste 24 timmarna handlades THINK mellan $ 0.00477 (lägsta) och $ 0.00513 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.09159672574773454, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.004525510452854356.

I kortsiktigt resultat, rörde sig THINK med 0.00% under den senaste timmen och -17.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.56K.

THINK Token (THINK) Marknadsinformation

Rank No.3929 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 54.56K$ 54.56K $ 54.56K Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för THINK Token är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 54.56K. Det cirkulerande utbudet av THINK är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.89M.