Taraxa Coin (TARA) Tokenomics
Taraxa Coin (TARA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Taraxa Coin(TARA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Taraxa Coin (TARA) Information
Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.
Taraxa Coin (TARA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Taraxa Coin (TARA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet TARA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många TARA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn
