PrompTale AI Pris idag

Livepriset för PrompTale AI (TALE) idag är $ 0.003183, med en förändring på 32.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TALE till USD är$ 0.003183 per TALE.

PrompTale AI rankas för närvarande nr.2767 enligt marknadsvärde på $ 322.73K, med ett cirkulerande utbud på 101.39M TALE. Under de senaste 24 timmarna handlades TALE mellan $ 0.002237 (lägsta) och $ 0.0036 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.3090272322133998, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.001945925778625755.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TALE med +4.05% under den senaste timmen och +5.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 18.05K.

PrompTale AI (TALE) Marknadsinformation

Rank No.2767 Marknadsvärde $ 322.73K$ 322.73K $ 322.73K Volym (24H) $ 18.05K$ 18.05K $ 18.05K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Cirkulationsutbud 101.39M 101.39M 101.39M Maxutbud 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Totalt utbud 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Cirkulationshastighet 20.27% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för PrompTale AI är $ 322.73K, med en 24h-handelsvolym på $ 18.05K. Det cirkulerande utbudet av TALE är 101.39M, med ett totalt utbud på 500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.59M.