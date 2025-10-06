Livepriset för PrompTale AI idag är 0.003183 USD.TALE börsvärdet är 322,734.978939 USD. Följ prisuppdateringar för TALE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för PrompTale AI idag är 0.003183 USD.TALE börsvärdet är 322,734.978939 USD. Följ prisuppdateringar för TALE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för PrompTale AI (TALE) idag är $ 0.003183, med en förändring på 32.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TALE till USD är$ 0.003183 per TALE.
PrompTale AI rankas för närvarande nr.2767 enligt marknadsvärde på $ 322.73K, med ett cirkulerande utbud på 101.39M TALE. Under de senaste 24 timmarna handlades TALE mellan $ 0.002237 (lägsta) och $ 0.0036 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.3090272322133998, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.001945925778625755.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TALE med +4.05% under den senaste timmen och +5.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 18.05K.
PrompTale AI (TALE) Marknadsinformation
No.2767
$ 322.73K
$ 322.73K$ 322.73K
$ 18.05K
$ 18.05K$ 18.05K
$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M
101.39M
101.39M 101.39M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
20.27%
BSC
Det aktuella börsvärdet för PrompTale AI är $ 322.73K, med en 24h-handelsvolym på $ 18.05K. Det cirkulerande utbudet av TALE är 101.39M, med ett totalt utbud på 500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.59M.
PrompTale AI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.002237
$ 0.002237$ 0.002237
lägsta under 24-timmar
$ 0.0036
$ 0.0036$ 0.0036
högsta under 24-timmar
$ 0.002237
$ 0.002237$ 0.002237
$ 0.0036
$ 0.0036$ 0.0036
$ 0.3090272322133998
$ 0.3090272322133998$ 0.3090272322133998
$ 0.001945925778625755
$ 0.001945925778625755$ 0.001945925778625755
+4.05%
+32.18%
+5.57%
+5.57%
PrompTale AI (TALE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för PrompTale AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00074084
+32.18%
30 dagar
$ -0.000728
-18.62%
60 dagar
$ -0.009553
-75.01%
90 dagar
$ -0.002616
-45.12%
PrompTale AI Prisförändring idag
Idag registrerade TALE en förändring med $ +0.00074084 (+32.18%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
PrompTale AI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000728 (-18.62%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
PrompTale AI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TALE med $ -0.009553(-75.01%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
PrompTale AI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.002616 (-45.12%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PrompTale AI (TALE)?
AI-drivna insikter som analyserar PrompTale AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar PrompTale AIs priser?
Several key factors influence PrompTale AI (TALE) token prices:
Trading Volume: Higher liquidity generally leads to more stable pricing.
Varför vill folk veta PrompTale AIs pris idag?
People want to know PrompTale AI (TALE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Current price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in this AI-focused cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för PrompTale AI
PrompTale AI (TALE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TALE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PrompTale AI (TALE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på PrompTale AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som PrompTale AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TALE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PrompTale AI Price Prediction.
Om PrompTale AI
TALE (TALE) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate transactions and interactions within the digital storytelling community, allowing creators and consumers to exchange value directly. TALE's primary function is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to purchase, sell, and trade digital story assets. The asset utilizes Ethereum's consensus mechanism and leverages smart contract technology to automate transactions and ensure transparency. Its issuance model is based on a fixed supply, with new coins introduced to the ecosystem through a process of mining. TALE's focus on the digital storytelling sector makes it a unique offering in the broader cryptocurrency landscape.
TALE (TALE) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate transactions and interactions within the digital storytelling community, allowing creators and consumers to exchange value directly. TALE's primary function is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to purchase, sell, and trade digital story assets. The asset utilizes Ethereum's consensus mechanism and leverages smart contract technology to automate transactions and ensure transparency. Its issuance model is based on a fixed supply, with new coins introduced to the ecosystem through a process of mining. TALE's focus on the digital storytelling sector makes it a unique offering in the broader cryptocurrency landscape.
Hur man köper och investerar PrompTale AI
Är du redo att komma igång med PrompTale AI? Att köpa TALE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper PrompTale AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din PrompTale AI (TALE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 101.39M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och PrompTale AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med PrompTale AI
Genom att äga PrompTale AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa PrompTale AI (TALE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 PrompTale AI att vara värd år 2030?
Om PrompTale AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PrompTale AI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar PrompTale AI idag?
Priset för PrompTale AI är idag $ 0.003183. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är PrompTale AI fortfarande en bra investering?
PrompTale AI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TALE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för PrompTale AI?
PrompTale AI till ett värde av $ 18.05K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på PrompTale AI?
Livepriset för TALE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för PrompTale AI i den valuta du föredrar, besök TALE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för PrompTale AI?
Priset på TALE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,394.22
+0.67%
ETH
3,409.01
+0.95%
SOL
158.14
+0.93%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
603.3
+17.68%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för TALE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret TALE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om PrompTale AIs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer PrompTale AI-priset att stiga i år?
PrompTale AI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för PrompTale AI (TALE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:55:42 (UTC+8)
PrompTale AI (TALE) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.