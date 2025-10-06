Taker Protocol Pris idag

Livepriset för Taker Protocol (TAKER) idag är $ 0.005492, med en förändring på 1.83% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TAKER till USD är$ 0.005492 per TAKER.

Taker Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TAKER. Under de senaste 24 timmarna handlades TAKER mellan $ 0.005354 (lägsta) och $ 0.005501 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TAKER med -0.04% under den senaste timmen och +1.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 340.27K.

Taker Protocol (TAKER) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 340.27K$ 340.27K $ 340.27K Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.49M$ 5.49M $ 5.49M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

