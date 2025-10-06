Livepriset för Taker Protocol idag är 0.005492 USD.TAKER börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TAKER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Taker Protocol idag är 0.005492 USD.TAKER börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TAKER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Taker Protocol (TAKER) idag är $ 0.005492, med en förändring på 1.83% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TAKER till USD är$ 0.005492 per TAKER.
Taker Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TAKER. Under de senaste 24 timmarna handlades TAKER mellan $ 0.005354 (lägsta) och $ 0.005501 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TAKER med -0.04% under den senaste timmen och +1.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 340.27K.
Taker Protocol (TAKER) Marknadsinformation
$ 340.27K
$ 5.49M
1,000,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för Taker Protocol är --, med en 24h-handelsvolym på $ 340.27K. Det cirkulerande utbudet av TAKER är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.49M.
Taker Protocol Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
-0.04%
+1.83%
+1.93%
+1.93%
Taker Protocol (TAKER) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Taker Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0000987
+1.83%
30 dagar
$ -0.003878
-41.39%
60 dagar
$ -0.008238
-60.00%
90 dagar
$ -0.015388
-73.70%
Taker Protocol Prisförändring idag
Idag registrerade TAKER en förändring med $ +0.0000987 (+1.83%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Taker Protocol 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.003878 (-41.39%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Taker Protocol 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TAKER med $ -0.008238(-60.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Taker Protocol 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.015388 (-73.70%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Taker Protocol (TAKER)?
AI-drivna insikter som analyserar Taker Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Taker Protocols priser?
Several key factors influence Taker Protocol (TAKER) prices:
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.
Protocol Adoption: Increased usage of Taker Protocol's services drives demand for TAKER tokens.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token burning affect scarcity and value.
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest and utility.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes influence market perception.
Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and roadmap progress impact long-term value.
Market Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect accessibility and price stability.
Varför vill folk veta Taker Protocols pris idag?
People want to know Taker Protocol (TAKER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market analysis. Active traders need real-time prices to time their buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' performance and calculate gains or losses. Price movements help assess market sentiment and volatility patterns.
Prisförutsägelse för Taker Protocol
Taker Protocol (TAKER) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TAKER $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Taker Protocol (TAKER) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Taker Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Taker Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TAKER prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Taker Protocol Price Prediction.
Om Taker Protocol
TAKER (TAKER) is a digital asset that operates on a decentralized platform, designed to facilitate peer-to-peer transactions. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to participate in the network's governance and earn rewards. TAKER's primary role is to enable seamless transactions, with a focus on speed and security, making it a suitable choice for various applications including payments, remittances, and digital asset management. Its issuance model is capped, meaning there is a finite supply of TAKER tokens, which are gradually released into the ecosystem. TAKER's design and functionality position it as a versatile crypto asset within the broader digital currency landscape.
Hur man köper och investerar Taker Protocol
Är du redo att komma igång med Taker Protocol? Att köpa TAKER går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Taker Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Taker Protocol (TAKER) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Taker Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Taker Protocol
Genom att äga Taker Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Taker Protocol (TAKER) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.
Taker Protocol Resurs
För en mer djupgående förståelse av Taker Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Taker Protocol att vara värd år 2030?
Om Taker Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Taker Protocol-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Taker Protocol idag?
Priset för Taker Protocol är idag $ 0.005492. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Taker Protocol fortfarande en bra investering?
Taker Protocol förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TAKER, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Taker Protocol?
Taker Protocol till ett värde av $ 340.27K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Taker Protocol?
Livepriset för TAKER uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Taker Protocol i den valuta du föredrar, besök TAKER Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Taker Protocol?
Priset på TAKER påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,373.76
+0.65%
ETH
3,406.73
+0.89%
SOL
158.4
+1.09%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
603.68
+17.75%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för TAKER på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret TAKER/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Taker Protocols kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Taker Protocol-priset att stiga i år?
Taker Protocol priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Taker Protocol (TAKER) för en mer djupgående analys.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.