Livepriset för Taker Protocol idag är 0.005492 USD.TAKER börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TAKER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Taker Protocol Logotyp

Taker Protocol-kurs(TAKER)

1 TAKER-till-USD pris i realtid:

$0.005492
$0.005492
+1.83%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:50:01 (UTC+8)

Taker Protocol Pris idag

Livepriset för Taker Protocol (TAKER) idag är $ 0.005492, med en förändring på 1.83% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TAKER till USD är$ 0.005492 per TAKER.

Taker Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TAKER. Under de senaste 24 timmarna handlades TAKER mellan $ 0.005354 (lägsta) och $ 0.005501 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TAKER med -0.04% under den senaste timmen och +1.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 340.27K.

Taker Protocol (TAKER) Marknadsinformation

--
----

$ 340.27K
$ 340.27K

$ 5.49M
$ 5.49M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Taker Protocol är --, med en 24h-handelsvolym på $ 340.27K. Det cirkulerande utbudet av TAKER är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.49M.

Taker Protocol Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.005354
$ 0.005354
lägsta under 24-timmar
$ 0.005501
$ 0.005501
högsta under 24-timmar

$ 0.005354
$ 0.005354

$ 0.005501
$ 0.005501

--
----

--
----

-0.04%

+1.83%

+1.93%

+1.93%

Taker Protocol (TAKER) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Taker Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000987+1.83%
30 dagar$ -0.003878-41.39%
60 dagar$ -0.008238-60.00%
90 dagar$ -0.015388-73.70%
Taker Protocol Prisförändring idag

Idag registrerade TAKER en förändring med $ +0.0000987 (+1.83%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Taker Protocol 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.003878 (-41.39%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Taker Protocol 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TAKER med $ -0.008238(-60.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Taker Protocol 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.015388 (-73.70%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Taker Protocol (TAKER)?

Kolla in sidan Taker Protocol Prishistorik nu.

AI-analys för Taker Protocol

AI-drivna insikter som analyserar Taker Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Taker Protocols priser?

Several key factors influence Taker Protocol (TAKER) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact TAKER's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.

Protocol Adoption: Increased usage of Taker Protocol's services drives demand for TAKER tokens.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token burning affect scarcity and value.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest and utility.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes influence market perception.

Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and roadmap progress impact long-term value.

Market Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect accessibility and price stability.

Varför vill folk veta Taker Protocols pris idag?

People want to know Taker Protocol (TAKER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market analysis. Active traders need real-time prices to time their buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' performance and calculate gains or losses. Price movements help assess market sentiment and volatility patterns.

Prisförutsägelse för Taker Protocol

Taker Protocol (TAKER) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TAKER $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Taker Protocol (TAKER) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Taker Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Taker Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TAKER prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Taker Protocol Price Prediction.

Om Taker Protocol

TAKER (TAKER) is a digital asset that operates on a decentralized platform, designed to facilitate peer-to-peer transactions. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to participate in the network's governance and earn rewards. TAKER's primary role is to enable seamless transactions, with a focus on speed and security, making it a suitable choice for various applications including payments, remittances, and digital asset management. Its issuance model is capped, meaning there is a finite supply of TAKER tokens, which are gradually released into the ecosystem. TAKER's design and functionality position it as a versatile crypto asset within the broader digital currency landscape.

Hur man köper och investerar Taker Protocol

Är du redo att komma igång med Taker Protocol? Att köpa TAKER går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Taker Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Taker Protocol (TAKER) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Taker Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Taker Protocol (TAKER) Guide

Vad kan du göra med Taker Protocol

Genom att äga Taker Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Taker Protocol (TAKER) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Taker Protocol (TAKER)

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol Resurs

För en mer djupgående förståelse av Taker Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Taker Protocol webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Taker Protocol

Hur mycket kommer 1 Taker Protocol att vara värd år 2030?
Om Taker Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Taker Protocol-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:50:01 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Taker Protocol

TAKER USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på TAKER med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av TAKER med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Taker Protocol (TAKER) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Taker Protocol-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
TAKER/USDT
$0.005492
$0.005492
+1.81%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2987

$0.0019086

$0.000012400

$0.1122

$0.00003743

$0.000000001863

Friskrivning

