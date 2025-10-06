BörsDEX+
Livepriset för Syndicate idag är 0.201 USD.SYND börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SYND till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Syndicate idag är 0.201 USD.SYND börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SYND till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Syndicate Logotyp

Syndicate-kurs(SYND)

1 SYND-till-USD pris i realtid:

$0.201
+21.23%1D
USD
Syndicate (SYND) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:55:35 (UTC+8)

Syndicate Pris idag

Livepriset för Syndicate (SYND) idag är $ 0.201, med en förändring på 21.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SYND till USD är$ 0.201 per SYND.

Syndicate rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SYND. Under de senaste 24 timmarna handlades SYND mellan $ 0.1601 (lägsta) och $ 0.2246 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SYND med -4.43% under den senaste timmen och +19.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 64.09K.

Syndicate (SYND) Marknadsinformation

$ 64.09K
$ 201.00M
1,000,000,000
ETH

Det aktuella börsvärdet för Syndicate är --, med en 24h-handelsvolym på $ 64.09K. Det cirkulerande utbudet av SYND är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 201.00M.

Syndicate Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1601
lägsta under 24-timmar
$ 0.2246
högsta under 24-timmar

$ 0.1601
$ 0.2246
--
--
-4.43%

+21.23%

+19.71%

+19.71%

Syndicate (SYND) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Syndicate idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.035199+21.23%
30 dagar$ -0.172-46.12%
60 dagar$ -0.059-22.70%
90 dagar$ -0.059-22.70%
Syndicate Prisförändring idag

Idag registrerade SYND en förändring med $ +0.035199 (+21.23%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Syndicate 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.172 (-46.12%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Syndicate 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SYND med $ -0.059(-22.70%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Syndicate 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.059 (-22.70%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Syndicate (SYND)?

Kolla in sidan Syndicate Prishistorik nu.

AI-analys för Syndicate

AI-drivna insikter som analyserar Syndicate senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Syndicates priser?

Several key factors influence Syndicate (SYND) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SYND pricing.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.

Platform Adoption: Usage of Syndicate's decentralized investment protocol and DAO participation drives utility demand.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other DeFi projects boost credibility.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments create price volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trader decisions.

Competition: Performance relative to similar DeFi and investment platforms affects positioning.

Team Development: Protocol updates, roadmap progress, and community engagement influence long-term value.

Macro Economics: Interest rates, inflation, and traditional market conditions impact crypto investments.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affects accessibility and price stability.

Varför vill folk veta Syndicates pris idag?

People want to know Syndicate (SYND) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility for investment strategy planning.

Prisförutsägelse för Syndicate

Syndicate (SYND) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SYND $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Syndicate (SYND) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Syndicate potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Syndicate

SYND (Syndicate) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. It was designed to provide a secure and private platform for transactions and communications, with a focus on fostering a community-driven environment. The SYND network is built to incentivize participation through staking and masternodes, which help maintain the network's security and efficiency. The primary use of SYND is as a medium of exchange within its ecosystem, but it also plays a role in governance, allowing holders to vote on important decisions about the network's future. The supply of SYND is capped, with new coins issued as rewards for staking and maintaining masternodes.

Hur man köper och investerar Syndicate

Hur man köper Syndicate (SYND) Guide

Vad är Syndicate (SYND)

Syndicate empowers developers to create programmable, atomically composable appchains with complete control over the network, sequencer, and economy.

Syndicate Resurs

För en mer djupgående förståelse av Syndicate kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Syndicate webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Syndicate

Hur mycket kommer 1 Syndicate att vara värd år 2030?
Om Syndicate skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Syndicate-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:55:35 (UTC+8)

Friskrivning

