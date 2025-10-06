Syndicate Pris idag

Livepriset för Syndicate (SYND) idag är $ 0.201, med en förändring på 21.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SYND till USD är$ 0.201 per SYND.

Syndicate rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SYND. Under de senaste 24 timmarna handlades SYND mellan $ 0.1601 (lägsta) och $ 0.2246 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SYND med -4.43% under den senaste timmen och +19.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 64.09K.

Syndicate (SYND) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 64.09K$ 64.09K $ 64.09K Marknadsvärde efter full utspädning $ 201.00M$ 201.00M $ 201.00M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

