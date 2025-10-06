BörsDEX+
Livepriset för SEA WARS idag är 0.0000000013 USD.SWAR börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SWAR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SWAR

SWAR prisinformation

Vad är SWAR

SWAR whitepaper

SWAR officiell webbplats

SWAR tokenomics

SWAR Prisförutsägelse

SWAR historik

SWAR Köpguide

SWAR-till-fiat valutaomvandlare

SWAR spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

SEA WARS Logotyp

SEA WARS-kurs(SWAR)

1 SWAR-till-USD pris i realtid:

SEA WARS (SWAR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:55:21 (UTC+8)

SEA WARS Pris idag

Livepriset för SEA WARS (SWAR) idag är $ 0.0000000013, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SWAR till USD är$ 0.0000000013 per SWAR.

SEA WARS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SWAR. Under de senaste 24 timmarna handlades SWAR mellan $ 0.000000001 (lägsta) och $ 0.0000000031 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SWAR med 0.00% under den senaste timmen och -18.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 248.11K.

SEA WARS (SWAR) Marknadsinformation

ETH

Det aktuella börsvärdet för SEA WARS är --, med en 24h-handelsvolym på $ 248.11K. Det cirkulerande utbudet av SWAR är --, med ett totalt utbud på 2005000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.61K.

SEA WARS Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
SEA WARS (SWAR) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för SEA WARS idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ -0.000000001-43.48%
60 dagar$ -0.0009999987-100.00%
90 dagar$ -0.0009999987-100.00%
SEA WARS Prisförändring idag

Idag registrerade SWAR en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

SEA WARS 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000000001 (-43.48%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

SEA WARS 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SWAR med $ -0.0009999987(-100.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

SEA WARS 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0009999987 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för SEA WARS (SWAR)?

Kolla in sidan SEA WARS Prishistorik nu.

AI-analys för SEA WARS

AI-drivna insikter som analyserar SEA WARS senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar SEA WARSs priser?

SWAR price factors include market sentiment, trading volume, overall crypto market trends, project development updates, community engagement, exchange listings, whale movements, regulatory news, gaming sector performance, tokenomics changes, partnerships, and broader economic conditions affecting risk assets.

Varför vill folk veta SEA WARSs pris idag?

People want to know SEA WARS (SWAR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and managing risk exposure in volatile crypto markets.

Prisförutsägelse för SEA WARS

SEA WARS (SWAR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SWAR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SEA WARS (SWAR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på SEA WARS potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som SEA WARS kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SWAR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SEA WARS Price Prediction.

Om SEA WARS

SWAR is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is primarily used as the native token for the Swarm Network, a decentralized storage and communication system. The Swarm Network aims to provide a serverless and censorship-resistant solution for storing and sharing digital content, with SWAR tokens used to incentivize and reward network participants. The network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with token holders able to participate in network governance decisions. SWAR's issuance model is designed to be deflationary, with a portion of transaction fees burned to reduce the overall supply over time.

Hur man köper och investerar SEA WARS

Är du redo att komma igång med SEA WARS? Att köpa SWAR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper SEA WARS. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din SEA WARS (SWAR) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och SEA WARS krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper SEA WARS (SWAR) Guide

Vad kan du göra med SEA WARS

Genom att äga SEA WARS kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa SEA WARS (SWAR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är SEA WARS (SWAR)

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS Resurs

För en mer djupgående förståelse av SEA WARS kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell SEA WARS webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om SEA WARS

Hur mycket kommer 1 SEA WARS att vara värd år 2030?
Om SEA WARS skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SEA WARS-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:55:21 (UTC+8)

SWAR USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på SWAR med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av SWAR med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla SEA WARS (SWAR) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se SEA WARS-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
SWAR/USDT
$0.0000000013
$0.0000000013$0.0000000013
0.00%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

Friskrivning

