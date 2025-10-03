SUKU (SUKU) Tokenomics

SUKU (SUKU) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om SUKU(SUKU), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:32:16 (UTC+8)
USD

SUKU (SUKU) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SUKU(SUKU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 13.62M
Totalt utbud:
$ 1.50B
Cirkulerande utbud
$ 502.70M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 40.65M
Högsta någonsin:
$ 1.2783
Lägsta någonsin:
$ 0.02400943782643274
Aktuellt pris:
$ 0.0271
SUKU (SUKU) Information

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

Officiell webbplats:
https://www.suku.world/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7

SUKU (SUKU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i SUKU (SUKU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SUKU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SUKU-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SUKU:s tokenomics, utforska SUKU-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

