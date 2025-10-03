StrikeBit AI (STRIKE) Tokenomics

StrikeBit AI (STRIKE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om StrikeBit AI(STRIKE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
StrikeBit AI (STRIKE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för StrikeBit AI(STRIKE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 4.33M
$ 4.33M
Totalt utbud:
$ 2.00B
$ 2.00B
Cirkulerande utbud
$ 209.90M
$ 209.90M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 41.30M
$ 41.30M
Högsta någonsin:
$ 0.045
$ 0.045
Lägsta någonsin:
$ 0.01716530266207151
$ 0.01716530266207151
Aktuellt pris:
$ 0.02065
$ 0.02065

StrikeBit AI (STRIKE) Information

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

Officiell webbplats:
https://www.strikebit.io/
Whitepaper:
https://docs.strikebit.io/
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x2aa89a0113bcbbcdc5812c6df794e2d9650fc1af

StrikeBit AI (STRIKE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i StrikeBit AI (STRIKE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet STRIKE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många STRIKE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår STRIKE:s tokenomics, utforska STRIKE-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

