Livepriset för StarHeroes idag är 0.003432 USD.STARHEROES börsvärdet är 755,276.09404662087816 USD. Följ prisuppdateringar för STARHEROES till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.003426
+4.45%1D
StarHeroes (STARHEROES) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:48:20 (UTC+8)

StarHeroes Pris idag

Livepriset för StarHeroes (STARHEROES) idag är $ 0.003432, med en förändring på 4.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STARHEROES till USD är$ 0.003432 per STARHEROES.

StarHeroes rankas för närvarande nr.2291 enligt marknadsvärde på $ 755.28K, med ett cirkulerande utbud på 220.07M STARHEROES. Under de senaste 24 timmarna handlades STARHEROES mellan $ 0.003201 (lägsta) och $ 0.003618 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.3053024632863512, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00283335761097623.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STARHEROES med +0.61% under den senaste timmen och -25.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 81.41K.

StarHeroes (STARHEROES) Marknadsinformation

$ 755.28K
$ 81.41K
$ 2.40M
220.07M
700,000,000
566,454,376.1905389
31.43%

Det aktuella börsvärdet för StarHeroes är $ 755.28K, med en 24h-handelsvolym på $ 81.41K. Det cirkulerande utbudet av STARHEROES är 220.07M, med ett totalt utbud på 566454376.1905389. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.40M.

StarHeroes Prishistorik USD

$ 0.003201
lägsta under 24-timmar
$ 0.003618
högsta under 24-timmar

$ 0.003201
$ 0.003618
$ 1.3053024632863512
$ 0.00283335761097623
+0.61%

+4.45%

-25.99%

-25.99%

StarHeroes (STARHEROES) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för StarHeroes idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00014596+4.45%
30 dagar$ -0.003241-48.57%
60 dagar$ +0.000436+14.55%
90 dagar$ -0.003732-52.10%
StarHeroes Prisförändring idag

Idag registrerade STARHEROES en förändring med $ +0.00014596 (+4.45%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

StarHeroes 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.003241 (-48.57%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

StarHeroes 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades STARHEROES med $ +0.000436(+14.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

StarHeroes 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.003732 (-52.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för StarHeroes (STARHEROES)?

Kolla in sidan StarHeroes Prishistorik nu.

AI-analys för StarHeroes

AI-drivna insikter som analyserar StarHeroes senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar StarHeroess priser?

Several key factors influence StarHeroes (STARHEROES) token prices:

Game Adoption: Player base growth and active user engagement directly impact token demand and utility within the ecosystem.

Token Utility: In-game usage for purchasing items, characters, upgrades, and staking rewards affects circulation and value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, gaming sector performance, and investor confidence influence price movements.

Partnership Announcements: Collaborations with other projects, exchanges, or gaming platforms can drive price volatility.

Development Updates: New features, game improvements, and roadmap progress affect investor expectations and token valuation.

Supply Mechanics: Token burning, staking rewards, and release schedules impact circulating supply and price dynamics.

Varför vill folk veta StarHeroess pris idag?

People want to know StarHeroes (STARHEROES) price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and calculate gains/losses.

3. Market analysis - Price movements help identify trends, support/resistance levels, and trading opportunities.

4. Investment timing - Determining optimal entry or exit points based on current market conditions.

5. Risk management - Assessing portfolio exposure and making informed decisions about position sizing.

Prisförutsägelse för StarHeroes

StarHeroes (STARHEROES) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för STARHEROES $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
StarHeroes (STARHEROES) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på StarHeroes potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om StarHeroes

STARHEROES is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary purpose being to facilitate transactions within the online gaming ecosystem. It is designed to enable players to trade, sell, and buy virtual goods and services, thereby enhancing the overall gaming experience. The STARHEROES token follows a deflationary issuance model, meaning the total supply decreases over time, a feature that is intended to maintain its value. The asset leverages blockchain technology to ensure transparency, security, and immutability of transactions. While its primary use case is within the gaming industry, it also holds potential for broader applications in the digital economy.

Hur man köper och investerar StarHeroes

Är du redo att komma igång med StarHeroes? Att köpa STARHEROES går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper StarHeroes. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din StarHeroes (STARHEROES) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 220.07M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och StarHeroes krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper StarHeroes (STARHEROES) Guide

Vad kan du göra med StarHeroes

Genom att äga StarHeroes kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa StarHeroes (STARHEROES) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är StarHeroes (STARHEROES)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

StarHeroes Resurs

För en mer djupgående förståelse av StarHeroes kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell StarHeroes webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om StarHeroes

Hur mycket kommer 1 StarHeroes att vara värd år 2030?
Om StarHeroes skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella StarHeroes-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:48:20 (UTC+8)

StarHeroes (STARHEROES) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

