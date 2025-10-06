Livepriset för StarHeroes idag är 0.003432 USD.STARHEROES börsvärdet är 755,276.09404662087816 USD. Följ prisuppdateringar för STARHEROES till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för StarHeroes idag är 0.003432 USD.STARHEROES börsvärdet är 755,276.09404662087816 USD. Följ prisuppdateringar för STARHEROES till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för StarHeroes (STARHEROES) idag är $ 0.003432, med en förändring på 4.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STARHEROES till USD är$ 0.003432 per STARHEROES.
StarHeroes rankas för närvarande nr.2291 enligt marknadsvärde på $ 755.28K, med ett cirkulerande utbud på 220.07M STARHEROES. Under de senaste 24 timmarna handlades STARHEROES mellan $ 0.003201 (lägsta) och $ 0.003618 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.3053024632863512, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00283335761097623.
I kortsiktigt resultat, rörde sig STARHEROES med +0.61% under den senaste timmen och -25.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 81.41K.
StarHeroes (STARHEROES) Marknadsinformation
No.2291
$ 755.28K
$ 81.41K
$ 2.40M
220.07M
700,000,000
566,454,376.1905389
31.43%
ARB
Det aktuella börsvärdet för StarHeroes är $ 755.28K, med en 24h-handelsvolym på $ 81.41K. Det cirkulerande utbudet av STARHEROES är 220.07M, med ett totalt utbud på 566454376.1905389. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.40M.
StarHeroes Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.003201
lägsta under 24-timmar
$ 0.003618
högsta under 24-timmar
$ 0.003201
$ 0.003618
$ 1.3053024632863512
$ 0.00283335761097623
+0.61%
+4.45%
-25.99%
-25.99%
StarHeroes (STARHEROES) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för StarHeroes idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00014596
+4.45%
30 dagar
$ -0.003241
-48.57%
60 dagar
$ +0.000436
+14.55%
90 dagar
$ -0.003732
-52.10%
StarHeroes Prisförändring idag
Idag registrerade STARHEROES en förändring med $ +0.00014596 (+4.45%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
StarHeroes 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.003241 (-48.57%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
StarHeroes 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades STARHEROES med $ +0.000436(+14.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
StarHeroes 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.003732 (-52.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för StarHeroes (STARHEROES)?
AI-drivna insikter som analyserar StarHeroes senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar StarHeroess priser?
Several key factors influence StarHeroes (STARHEROES) token prices:
Game Adoption: Player base growth and active user engagement directly impact token demand and utility within the ecosystem.
Token Utility: In-game usage for purchasing items, characters, upgrades, and staking rewards affects circulation and value.
Partnership Announcements: Collaborations with other projects, exchanges, or gaming platforms can drive price volatility.
Development Updates: New features, game improvements, and roadmap progress affect investor expectations and token valuation.
Supply Mechanics: Token burning, staking rewards, and release schedules impact circulating supply and price dynamics.
Varför vill folk veta StarHeroess pris idag?
People want to know StarHeroes (STARHEROES) price today for several key reasons:
1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and calculate gains/losses.
3. Market analysis - Price movements help identify trends, support/resistance levels, and trading opportunities.
4. Investment timing - Determining optimal entry or exit points based on current market conditions.
5. Risk management - Assessing portfolio exposure and making informed decisions about position sizing.
Prisförutsägelse för StarHeroes
StarHeroes (STARHEROES) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för STARHEROES $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
StarHeroes (STARHEROES) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på StarHeroes potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som StarHeroes kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för STARHEROES prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på StarHeroes Price Prediction.
Om StarHeroes
STARHEROES is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary purpose being to facilitate transactions within the online gaming ecosystem. It is designed to enable players to trade, sell, and buy virtual goods and services, thereby enhancing the overall gaming experience. The STARHEROES token follows a deflationary issuance model, meaning the total supply decreases over time, a feature that is intended to maintain its value. The asset leverages blockchain technology to ensure transparency, security, and immutability of transactions. While its primary use case is within the gaming industry, it also holds potential for broader applications in the digital economy.
Hur man köper och investerar StarHeroes
Är du redo att komma igång med StarHeroes? Att köpa STARHEROES går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper StarHeroes. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din StarHeroes (STARHEROES) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 220.07M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och StarHeroes krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med StarHeroes
Genom att äga StarHeroes kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa StarHeroes (STARHEROES) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.
StarHeroes Resurs
För en mer djupgående förståelse av StarHeroes kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 StarHeroes att vara värd år 2030?
Om StarHeroes skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella StarHeroes-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar StarHeroes idag?
Priset för StarHeroes är idag $ 0.003432. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är StarHeroes fortfarande en bra investering?
StarHeroes förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i STARHEROES, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för StarHeroes?
StarHeroes till ett värde av $ 81.41K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på StarHeroes?
Livepriset för STARHEROES uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för StarHeroes i den valuta du föredrar, besök STARHEROES Pris för mer information.
Vad påverkar priset för StarHeroes?
Priset på STARHEROES påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för STARHEROES på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret STARHEROES/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om StarHeroess kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer StarHeroes-priset att stiga i år?
StarHeroes priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för StarHeroes (STARHEROES) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:48:20 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.