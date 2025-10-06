StarHeroes Pris idag

Livepriset för StarHeroes (STARHEROES) idag är $ 0.003432, med en förändring på 4.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STARHEROES till USD är$ 0.003432 per STARHEROES.

StarHeroes rankas för närvarande nr.2291 enligt marknadsvärde på $ 755.28K, med ett cirkulerande utbud på 220.07M STARHEROES. Under de senaste 24 timmarna handlades STARHEROES mellan $ 0.003201 (lägsta) och $ 0.003618 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.3053024632863512, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00283335761097623.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STARHEROES med +0.61% under den senaste timmen och -25.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 81.41K.

StarHeroes (STARHEROES) Marknadsinformation

Rank No.2291 Marknadsvärde $ 755.28K$ 755.28K $ 755.28K Volym (24H) $ 81.41K$ 81.41K $ 81.41K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Cirkulationsutbud 220.07M 220.07M 220.07M Maxutbud 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Totalt utbud 566,454,376.1905389 566,454,376.1905389 566,454,376.1905389 Cirkulationshastighet 31.43% Offentlig blockkedja ARB

Det aktuella börsvärdet för StarHeroes är $ 755.28K, med en 24h-handelsvolym på $ 81.41K. Det cirkulerande utbudet av STARHEROES är 220.07M, med ett totalt utbud på 566454376.1905389. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.40M.