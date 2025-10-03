Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Splintershards(SPS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många SPS-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet SPS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Splintershards (SPS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Splintershards (SPS) Prishistorik Att analysera prishistoriken för SPS hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för SPS nu!