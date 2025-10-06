Livepriset för Spendler idag är 0.00000021 USD.SPDL börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SPDL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Spendler idag är 0.00000021 USD.SPDL börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SPDL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Spendler (SPDL) idag är $ 0.00000021, med en förändring på 4.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPDL till USD är$ 0.00000021 per SPDL.
Spendler rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SPDL. Under de senaste 24 timmarna handlades SPDL mellan $ 0.00000021 (lägsta) och $ 0.00000028 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SPDL med 0.00% under den senaste timmen och -19.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 200.88.
Spendler (SPDL) Marknadsinformation
BSC
Det aktuella börsvärdet för Spendler är --, med en 24h-handelsvolym på $ 200.88. Det cirkulerande utbudet av SPDL är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.10K.
Spendler Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
0.00%
-4.54%
-19.24%
-19.24%
Spendler (SPDL) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Spendler idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00000001
-4.54%
30 dagar
$ -0.00000084
-80.00%
60 dagar
$ -0.01249979
-100.00%
90 dagar
$ -0.01249979
-100.00%
Spendler Prisförändring idag
Idag registrerade SPDL en förändring med $ -0.00000001 (-4.54%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Spendler 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00000084 (-80.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Spendler 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SPDL med $ -0.01249979(-100.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Spendler 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.01249979 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Spendler (SPDL)?
AI-drivna insikter som analyserar Spendler senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Spendlers priser?
Several key factors influence Spendler (SPDL) cryptocurrency prices:
Community Engagement: Active development team, social media presence, and user base growth contribute to long-term value.
Market Manipulation: Large holder actions and coordinated trading can cause significant price swings.
External Events: Economic conditions, major crypto news, and technological breakthroughs in blockchain space influence all cryptocurrency prices including SPDL.
Varför vill folk veta Spendlers pris idag?
People want to know Spendler (SPDL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and assessing market trends. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Spendler
Spendler (SPDL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SPDL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Spendler (SPDL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Spendler potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Spendler kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SPDL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Spendler Price Prediction.
Om Spendler
SPDL is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate fast and secure transactions across a decentralized network, with a focus on privacy and security. The asset uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. SPDL's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, offering users a secure and private method of transferring value. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new tokens being introduced into the ecosystem through the staking process. This design aims to maintain a balance between supply and demand, ensuring the asset's long-term sustainability.
Hur man köper och investerar Spendler
Är du redo att komma igång med Spendler? Att köpa SPDL går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Spendler. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Spendler (SPDL) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Spendler krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Spendler
Genom att äga Spendler kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Spendler (SPDL) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Spendler is an AI-driven payment infrastructure that allows users to manage and automate everyday spending using crypto and fiat.
By connecting offline merchants, Web2 card networks, and on-chain assets, Spendler brings practical use cases to Web3.
Spendler Resurs
För en mer djupgående förståelse av Spendler kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Spendler att vara värd år 2030?
Om Spendler skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Spendler-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Spendler idag?
Priset för Spendler är idag $ 0.00000021. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Spendler fortfarande en bra investering?
Spendler förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SPDL, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Spendler?
Spendler till ett värde av $ 200.88 handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Spendler?
Livepriset för SPDL uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Spendler i den valuta du föredrar, besök SPDL Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Spendler?
Priset på SPDL påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,379.91
+0.65%
ETH
3,409.76
+0.98%
SOL
158.24
+0.99%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
602.56
+17.54%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för SPDL på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret SPDL/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Spendlers kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Spendler-priset att stiga i år?
Spendler priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Spendler (SPDL) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:55:07 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.