Livepriset för Spendler idag är 0.00000021 USD.SPDL börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SPDL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SPDL

SPDL prisinformation

Vad är SPDL

SPDL whitepaper

SPDL officiell webbplats

SPDL tokenomics

SPDL Prisförutsägelse

SPDL historik

SPDL Köpguide

SPDL-till-fiat valutaomvandlare

SPDL spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Spendler Logotyp

Spendler-kurs(SPDL)

1 SPDL-till-USD pris i realtid:

-4.54%1D
USD
Spendler (SPDL) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:55:07 (UTC+8)

Spendler Pris idag

Livepriset för Spendler (SPDL) idag är $ 0.00000021, med en förändring på 4.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPDL till USD är$ 0.00000021 per SPDL.

Spendler rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SPDL. Under de senaste 24 timmarna handlades SPDL mellan $ 0.00000021 (lägsta) och $ 0.00000028 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPDL med 0.00% under den senaste timmen och -19.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 200.88.

Spendler (SPDL) Marknadsinformation

$ 200.88
$ 200.88$ 200.88

$ 2.10K
$ 2.10K$ 2.10K

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Spendler är --, med en 24h-handelsvolym på $ 200.88. Det cirkulerande utbudet av SPDL är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.10K.

Spendler Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

0.00%

-4.54%

-19.24%

-19.24%

Spendler (SPDL) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Spendler idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00000001-4.54%
30 dagar$ -0.00000084-80.00%
60 dagar$ -0.01249979-100.00%
90 dagar$ -0.01249979-100.00%
Spendler Prisförändring idag

Idag registrerade SPDL en förändring med $ -0.00000001 (-4.54%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Spendler 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00000084 (-80.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Spendler 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SPDL med $ -0.01249979(-100.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Spendler 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.01249979 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Spendler (SPDL)?

Kolla in sidan Spendler Prishistorik nu.

AI-analys för Spendler

AI-drivna insikter som analyserar Spendler senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Spendlers priser?

Several key factors influence Spendler (SPDL) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SPDL valuation.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Technology Updates: Protocol improvements, security enhancements, and feature releases influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create price volatility.

Competition: Performance relative to similar projects and market positioning affects valuation.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and institutional involvement impact price stability.

Community Engagement: Active development team, social media presence, and user base growth contribute to long-term value.

Market Manipulation: Large holder actions and coordinated trading can cause significant price swings.

External Events: Economic conditions, major crypto news, and technological breakthroughs in blockchain space influence all cryptocurrency prices including SPDL.

Varför vill folk veta Spendlers pris idag?

People want to know Spendler (SPDL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and assessing market trends. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the volatile cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Spendler

Spendler (SPDL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SPDL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Spendler (SPDL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Spendler potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Spendler kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SPDL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Spendler Price Prediction.

Om Spendler

SPDL is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate fast and secure transactions across a decentralized network, with a focus on privacy and security. The asset uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. SPDL's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, offering users a secure and private method of transferring value. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new tokens being introduced into the ecosystem through the staking process. This design aims to maintain a balance between supply and demand, ensuring the asset's long-term sustainability.

Hur man köper och investerar Spendler

Är du redo att komma igång med Spendler? Att köpa SPDL går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Spendler. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Spendler (SPDL) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Spendler krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Spendler (SPDL) Guide

Vad kan du göra med Spendler

Genom att äga Spendler kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Spendler (SPDL) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Spendler (SPDL)

Spendler is an AI-driven payment infrastructure that allows users to manage and automate everyday spending using crypto and fiat. By connecting offline merchants, Web2 card networks, and on-chain assets, Spendler brings practical use cases to Web3.

Spendler Resurs

För en mer djupgående förståelse av Spendler kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Spendler webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Spendler

Hur mycket kommer 1 Spendler att vara värd år 2030?
Om Spendler skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Spendler-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:55:07 (UTC+8)

Spendler (SPDL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

