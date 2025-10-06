Livepriset för SoulLayer idag är 0.0000635 USD.SOULLAYER börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SOULLAYER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för SoulLayer idag är 0.0000635 USD.SOULLAYER börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SOULLAYER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för SoulLayer (SOULLAYER) idag är $ 0.0000635, med en förändring på 14.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOULLAYER till USD är$ 0.0000635 per SOULLAYER.
SoulLayer rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SOULLAYER. Under de senaste 24 timmarna handlades SOULLAYER mellan $ 0.00005658 (lägsta) och $ 0.0000978 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SOULLAYER med +1.27% under den senaste timmen och -89.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 553.97K.
SoulLayer (SOULLAYER) Marknadsinformation
$ 553.97K
$ 553.97K$ 553.97K
$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M
20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000
BASE
Det aktuella börsvärdet för SoulLayer är --, med en 24h-handelsvolym på $ 553.97K. Det cirkulerande utbudet av SOULLAYER är --, med ett totalt utbud på 20000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.27M.
SoulLayer Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00005658
$ 0.00005658$ 0.00005658
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000978
$ 0.0000978$ 0.0000978
högsta under 24-timmar
$ 0.00005658
$ 0.00005658$ 0.00005658
$ 0.0000978
$ 0.0000978$ 0.0000978
+1.27%
-14.61%
-89.48%
-89.48%
SoulLayer (SOULLAYER) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för SoulLayer idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0000108989
-14.61%
30 dagar
$ -0.0130465
-99.52%
60 dagar
$ -0.0124365
-99.50%
90 dagar
$ -0.0124365
-99.50%
SoulLayer Prisförändring idag
Idag registrerade SOULLAYER en förändring med $ -0.0000108989 (-14.61%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
SoulLayer 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0130465 (-99.52%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
SoulLayer 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SOULLAYER med $ -0.0124365(-99.50%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
SoulLayer 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0124365 (-99.50%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för SoulLayer (SOULLAYER)?
AI-drivna insikter som analyserar SoulLayer senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar SoulLayers priser?
SoulLayer (SOULLAYER) prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Project development updates and roadmap progress 4. Community engagement and social media activity 5. Partnerships and collaborations 6. Token utility and use cases within the ecosystem 7. Supply and demand dynamics 8. Regulatory news affecting the crypto space 9. Technical analysis patterns 10. Whale movements and large transactions
These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrencies.
Varför vill folk veta SoulLayers pris idag?
People want to know SoulLayer (SOULLAYER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and stay updated on market volatility.
Prisförutsägelse för SoulLayer
SoulLayer (SOULLAYER) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SOULLAYER $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SoulLayer (SOULLAYER) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på SoulLayer potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som SoulLayer kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SOULLAYER prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SoulLayer Price Prediction.
Om SoulLayer
SOULLAYER is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. This cryptocurrency is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for the exchange of digital assets. The SOULLAYER blockchain utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which aims to provide a more energy-efficient alternative to the traditional proof-of-work systems. Its ecosystem is designed to support the creation and execution of smart contracts, enabling users to automate the enforcement of contractual agreements in a transparent and secure manner. SOULLAYER's supply and issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system through a process known as staking.
Hur man köper och investerar SoulLayer
Är du redo att komma igång med SoulLayer? Att köpa SOULLAYER går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper SoulLayer. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din SoulLayer (SOULLAYER) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och SoulLayer krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med SoulLayer
Genom att äga SoulLayer kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa SoulLayer (SOULLAYER) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 SoulLayer att vara värd år 2030?
Om SoulLayer skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SoulLayer-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar SoulLayer idag?
Priset för SoulLayer är idag $ 0.0000635. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är SoulLayer fortfarande en bra investering?
SoulLayer förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SOULLAYER, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för SoulLayer?
SoulLayer till ett värde av $ 553.97K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på SoulLayer?
Livepriset för SOULLAYER uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för SoulLayer i den valuta du föredrar, besök SOULLAYER Pris för mer information.
Vad påverkar priset för SoulLayer?
Priset på SOULLAYER påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för SOULLAYER på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret SOULLAYER/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om SoulLayers kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer SoulLayer-priset att stiga i år?
SoulLayer priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för SoulLayer (SOULLAYER) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:53 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.