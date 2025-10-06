SoulLayer Pris idag

Livepriset för SoulLayer (SOULLAYER) idag är $ 0.0000635, med en förändring på 14.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOULLAYER till USD är$ 0.0000635 per SOULLAYER.

SoulLayer rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SOULLAYER. Under de senaste 24 timmarna handlades SOULLAYER mellan $ 0.00005658 (lägsta) och $ 0.0000978 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOULLAYER med +1.27% under den senaste timmen och -89.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 553.97K.

SoulLayer (SOULLAYER) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 553.97K$ 553.97K $ 553.97K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för SoulLayer är --, med en 24h-handelsvolym på $ 553.97K. Det cirkulerande utbudet av SOULLAYER är --, med ett totalt utbud på 20000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.27M.