Stohn Coin (SOH) Tokenomics
Stohn Coin (SOH) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Stohn Coin(SOH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Stohn Coin (SOH) Information
Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.
Stohn Coin (SOH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Stohn Coin (SOH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SOH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SOH-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår SOH:s tokenomics, utforska SOH-tokens pris i realtid!
Hur man köper SOH
Är du intresserad av att lägga till Stohn Coin(SOH) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa SOH, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.
Stohn Coin (SOH) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för SOH hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för SOH
Vill du veta vart SOH kan vara på väg? På SOH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn
Köp Stohn Coin (SOH)
Belopp
1 SOH = 0.02062 USD