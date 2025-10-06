Livepriset för Snowflake idag är 268.01 USD.SNOWON börsvärdet är 883,363.0524827148 USD. Följ prisuppdateringar för SNOWON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Snowflake idag är 268.01 USD.SNOWON börsvärdet är 883,363.0524827148 USD. Följ prisuppdateringar för SNOWON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Snowflake (SNOWON) idag är $ 268.01, med en förändring på 2.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SNOWON till USD är$ 268.01 per SNOWON.
Snowflake rankas för närvarande nr.2194 enligt marknadsvärde på $ 883.36K, med ett cirkulerande utbud på 3.30K SNOWON. Under de senaste 24 timmarna handlades SNOWON mellan $ 251.66 (lägsta) och $ 283.2 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 282.0801309185048, medan det lägsta priset någonsin var $ 214.69891424490774.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SNOWON med +2.33% under den senaste timmen och -2.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 95.26K.
Snowflake (SNOWON) Marknadsinformation
No.2194
$ 883.36K
$ 95.26K
$ 883.36K
3.30K
3,296.00780748
ETH
Det aktuella börsvärdet för Snowflake är $ 883.36K, med en 24h-handelsvolym på $ 95.26K. Det cirkulerande utbudet av SNOWON är 3.30K, med ett totalt utbud på 3296.00780748. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 883.36K.
Snowflake Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 251.66
lägsta under 24-timmar
$ 283.2
högsta under 24-timmar
$ 251.66
$ 283.2
$ 282.0801309185048
$ 214.69891424490774
+2.33%
+2.39%
-2.89%
-2.89%
Snowflake (SNOWON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Snowflake idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +6.2559
+2.39%
30 dagar
$ +16.49
+6.55%
60 dagar
$ +88.01
+48.89%
90 dagar
$ +88.01
+48.89%
Snowflake Prisförändring idag
Idag registrerade SNOWON en förändring med $ +6.2559 (+2.39%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Snowflake 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +16.49 (+6.55%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Snowflake 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SNOWON med $ +88.01(+48.89%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Snowflake 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +88.01 (+48.89%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Snowflake (SNOWON)?
AI-drivna insikter som analyserar Snowflake senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Snowflakes priser?
Snowflake (SNOW) stock prices are influenced by several key factors:
1. Revenue growth and customer acquisition rates 2. Cloud computing market trends and competition 3. Data analytics demand from enterprises 4. Quarterly earnings reports and guidance 5. Management commentary on future prospects 6. Overall tech sector sentiment 7. Interest rates and macroeconomic conditions 8. Partnership announcements with major cloud providers 9. Product innovation and new feature releases 10. Market share gains against competitors like Amazon Redshift
Varför vill folk veta Snowflakes pris idag?
People want to know Snowflake (SNOW) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, earnings analysis, and staying informed about tech stock performance. Investors monitor daily price movements to assess volatility, compare against market benchmarks, and evaluate their holdings' value in real-time.
Prisförutsägelse för Snowflake
Snowflake (SNOWON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SNOWON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Snowflake (SNOWON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Snowflake potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Snowflake kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SNOWON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Snowflake Price Prediction.
Om Snowflake
SNOWON is a digital asset operating on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed, security, and scalability. SNOWON employs a unique consensus mechanism, which is widely recognized for its efficiency and low energy consumption. The asset's issuance model is based on a predefined schedule, ensuring transparency and predictability. In the broader crypto ecosystem, SNOWON is typically used for quick and secure transfers of value, making it a popular choice for microtransactions and everyday purchases. Its robust and scalable infrastructure also makes it suitable for developing and deploying decentralized applications (dApps).
Hur man köper och investerar Snowflake
Är du redo att komma igång med Snowflake? Att köpa SNOWON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Snowflake. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Snowflake (SNOWON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 3.30K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Snowflake krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Snowflake
Genom att äga Snowflake kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Snowflake (SNOWON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Snowflake Resurs
För en mer djupgående förståelse av Snowflake kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Snowflake att vara värd år 2030?
Om Snowflake skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Snowflake-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Snowflake idag?
Priset för Snowflake är idag $ 268.01. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Snowflake fortfarande en bra investering?
Snowflake förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SNOWON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Snowflake?
Snowflake till ett värde av $ 95.26K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Snowflake?
Livepriset för SNOWON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Snowflake i den valuta du föredrar, besök SNOWON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Snowflake?
Priset på SNOWON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,378.27
+0.65%
ETH
3,407.7
+0.91%
SOL
158.4
+1.09%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
608.27
+18.65%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för SNOWON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret SNOWON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Snowflakes kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Snowflake-priset att stiga i år?
Snowflake priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Snowflake (SNOWON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:46:32 (UTC+8)
