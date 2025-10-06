Snowflake Pris idag

Livepriset för Snowflake (SNOWON) idag är $ 268.01, med en förändring på 2.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SNOWON till USD är$ 268.01 per SNOWON.

Snowflake rankas för närvarande nr.2194 enligt marknadsvärde på $ 883.36K, med ett cirkulerande utbud på 3.30K SNOWON. Under de senaste 24 timmarna handlades SNOWON mellan $ 251.66 (lägsta) och $ 283.2 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 282.0801309185048, medan det lägsta priset någonsin var $ 214.69891424490774.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SNOWON med +2.33% under den senaste timmen och -2.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 95.26K.

Snowflake (SNOWON) Marknadsinformation

Rank No.2194 Marknadsvärde $ 883.36K$ 883.36K $ 883.36K Volym (24H) $ 95.26K$ 95.26K $ 95.26K Marknadsvärde efter full utspädning $ 883.36K$ 883.36K $ 883.36K Cirkulationsutbud 3.30K 3.30K 3.30K Totalt utbud 3,296.00780748 3,296.00780748 3,296.00780748 Offentlig blockkedja ETH

