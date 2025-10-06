SKX-kurs(SKX)
Livepriset för SKX (SKX) idag är $ 0.2959, med en förändring på 1.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SKX till USD är$ 0.2959 per SKX.
SKX rankas för närvarande nr.3818 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 SKX. Under de senaste 24 timmarna handlades SKX mellan $ 0.2465 (lägsta) och $ 0.30951 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.9071059942900916, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.012645799433479828.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SKX med +0.52% under den senaste timmen och -19.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 92.77K.
Det aktuella börsvärdet för SKX är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 92.77K. Det cirkulerande utbudet av SKX är 0.00, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 29.59M.
Spåra prisändringar för SKX idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ +0.0047473
|+1.63%
|30 dagar
|$ -0.02313
|-7.26%
|60 dagar
|$ -1.39421
|-82.50%
|90 dagar
|$ -0.0341
|-10.34%
Idag registrerade SKX en förändring med $ +0.0047473 (+1.63%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02313 (-7.26%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SKX med $ -1.39421(-82.50%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0341 (-10.34%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för SKX (SKX)?
Kolla in sidan SKX Prishistorik nu.
År 2040 skulle priset på SKX potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Är du redo att komma igång med SKX? Att köpa SKX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper SKX. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din SKX (SKX) köpresa.
Genom att äga SKX kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa SKX (SKX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter
Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
För en mer djupgående förståelse av SKX kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Gå lång eller kort på SKX med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av SKX med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.
Utforska spot- och terminsmarknader, se SKX-pris och volym i realtid och handla direkt.
