SKX Pris idag

Livepriset för SKX (SKX) idag är $ 0.2959, med en förändring på 1.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SKX till USD är$ 0.2959 per SKX.

SKX rankas för närvarande nr.3818 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 SKX. Under de senaste 24 timmarna handlades SKX mellan $ 0.2465 (lägsta) och $ 0.30951 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.9071059942900916, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.012645799433479828.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SKX med +0.52% under den senaste timmen och -19.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 92.77K.

SKX (SKX) Marknadsinformation

Rank No.3818 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 92.77K$ 92.77K $ 92.77K Marknadsvärde efter full utspädning $ 29.59M$ 29.59M $ 29.59M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja MATIC

