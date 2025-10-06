BörsDEX+
Livepriset för Simon the Gator idag är 0.0000994 USD.SIMON börsvärdet är 64,287.22615018152582 USD. Följ prisuppdateringar för SIMON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.0000994
-0.40%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:46:00 (UTC+8)

Simon the Gator Pris idag

Livepriset för Simon the Gator (SIMON) idag är $ 0.0000994, med en förändring på 0.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SIMON till USD är$ 0.0000994 per SIMON.

Simon the Gator rankas för närvarande nr.3216 enligt marknadsvärde på $ 64.29K, med ett cirkulerande utbud på 646.75M SIMON. Under de senaste 24 timmarna handlades SIMON mellan $ 0.0000945 (lägsta) och $ 0.0001004 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00509385059964004, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000093508083463039.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SIMON med -0.11% under den senaste timmen och -10.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 14.01K.

Simon the Gator (SIMON) Marknadsinformation

No.3216

$ 64.29K
$ 14.01K
$ 68.59K
646.75M
690,000,000
690,000,000
93.73%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Simon the Gator är $ 64.29K, med en 24h-handelsvolym på $ 14.01K. Det cirkulerande utbudet av SIMON är 646.75M, med ett totalt utbud på 690000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 68.59K.

Simon the Gator Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000945
lägsta under 24-timmar
$ 0.0001004
högsta under 24-timmar

$ 0.0000945
$ 0.0001004
$ 0.00509385059964004
$ 0.000093508083463039
-0.11%

-0.40%

-10.37%

-10.37%

Simon the Gator (SIMON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Simon the Gator idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000000399-0.40%
30 dagar$ -0.0000594-37.41%
60 dagar$ -0.0011366-91.96%
90 dagar$ -0.0009006-90.06%
Simon the Gator Prisförändring idag

Idag registrerade SIMON en förändring med $ -0.000000399 (-0.40%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Simon the Gator 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000594 (-37.41%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Simon the Gator 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SIMON med $ -0.0011366(-91.96%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Simon the Gator 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0009006 (-90.06%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Simon the Gator (SIMON)?

Kolla in sidan Simon the Gator Prishistorik nu.

AI-analys för Simon the Gator

AI-drivna insikter som analyserar Simon the Gator senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Simon the Gators priser?

Several key factors influence SIMON token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions significantly impact price movements.

Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price volatility.

Community Engagement: Active social media presence, holder participation, and community growth affect demand.

Tokenomics: Supply mechanics, burning mechanisms, and distribution schedules influence scarcity and value.

Exchange Listings: New exchange listings can increase accessibility and trading volume.

Whale Activity: Large holder transactions can create significant price swings due to relatively low market cap.

Meme Trends: As a meme token, viral social media content and trending topics can cause rapid price changes.

Partnership Announcements: Collaborations or utility developments may boost investor confidence.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect overall market conditions.

Varför vill folk veta Simon the Gators pris idag?

People want to know Simon the Gator (SIMON) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, track their investment portfolio value, identify potential buying or selling opportunities, and monitor market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and time their market entries or exits effectively in the volatile cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Simon the Gator

Simon the Gator (SIMON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SIMON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Simon the Gator (SIMON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Simon the Gator potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Simon the Gator kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SIMON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Simon the Gator Price Prediction.

Om Simon the Gator

SIMON is a cryptocurrency asset designed to function as a medium of exchange in the digital world. It operates on a decentralized platform, utilizing blockchain technology to record transactions and maintain the integrity of its system. The primary purpose of SIMON is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. It uses a proof-of-work consensus mechanism, which requires miners to solve complex mathematical problems to validate transactions and add them to the blockchain. This design ensures the security and reliability of the SIMON network. In terms of supply, SIMON has a fixed issuance model, with a predetermined number of coins that will ever be in circulation.

Hur man köper och investerar Simon the Gator

Är du redo att komma igång med Simon the Gator? Att köpa SIMON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Simon the Gator. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Simon the Gator (SIMON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 646.75M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Simon the Gator krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Simon the Gator

Genom att äga Simon the Gator kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Simon the Gator (SIMON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator Resurs

För en mer djupgående förståelse av Simon the Gator kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Simon the Gator webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Simon the Gator

Hur mycket kommer 1 Simon the Gator att vara värd år 2030?
Om Simon the Gator skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Simon the Gator-priser och förväntad avkastning.
