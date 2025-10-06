Simon the Gator Pris idag

Livepriset för Simon the Gator (SIMON) idag är $ 0.0000994, med en förändring på 0.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SIMON till USD är$ 0.0000994 per SIMON.

Simon the Gator rankas för närvarande nr.3216 enligt marknadsvärde på $ 64.29K, med ett cirkulerande utbud på 646.75M SIMON. Under de senaste 24 timmarna handlades SIMON mellan $ 0.0000945 (lägsta) och $ 0.0001004 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00509385059964004, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000093508083463039.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SIMON med -0.11% under den senaste timmen och -10.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 14.01K.

Simon the Gator (SIMON) Marknadsinformation

Rank No.3216 Marknadsvärde $ 64.29K$ 64.29K $ 64.29K Volym (24H) $ 14.01K$ 14.01K $ 14.01K Marknadsvärde efter full utspädning $ 68.59K$ 68.59K $ 68.59K Cirkulationsutbud 646.75M 646.75M 646.75M Maxutbud 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Totalt utbud 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Cirkulationshastighet 93.73% Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Simon the Gator är $ 64.29K, med en 24h-handelsvolym på $ 14.01K. Det cirkulerande utbudet av SIMON är 646.75M, med ett totalt utbud på 690000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 68.59K.