SHARDS Pris idag

Livepriset för SHARDS (SHARD) idag är $ 0.001842, med en förändring på 0.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SHARD till USD är$ 0.001842 per SHARD.

SHARDS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SHARD. Under de senaste 24 timmarna handlades SHARD mellan $ 0.001377 (lägsta) och $ 0.001974 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SHARD med -0.06% under den senaste timmen och -31.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 46.66K.

SHARDS (SHARD) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 46.66K$ 46.66K $ 46.66K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

