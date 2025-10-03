Sex Token (SEX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Sex Token(SEX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:40:08 (UTC+8)
Sex Token (SEX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Sex Token(SEX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totalt utbud:
$ 1.00
$ 1.00$ 1.00
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 27.95K
$ 27.95K$ 27.95K
Högsta någonsin:
$ 450,000,000
$ 450,000,000$ 450,000,000
Lägsta någonsin:
$ 50,174.09535057523
$ 50,174.09535057523$ 50,174.09535057523
Aktuellt pris:
$ 27,954.23
$ 27,954.23$ 27,954.23

Sex Token (SEX) Information

Join us on a journey into the world of passion and innovation. Discover the story behind the unique SEX token, born from the union of a hero and the Cryptocurrency Goddess.

Officiell webbplats:
https://sexone.sex/
Blockkedjeutforskare:
https://arbiscan.io/token/0xd26B0c6Ef8581E921AE41C66e508C62a581B709D

Sex Token (SEX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Sex Token (SEX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SEX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SEX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SEX:s tokenomics, utforska SEX-tokens pris i realtid!

Hur man köper SEX

Är du intresserad av att lägga till Sex Token(SEX) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa SEX, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Sex Token (SEX) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för SEX hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för SEX

Vill du veta vart SEX kan vara på väg? På SEX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

