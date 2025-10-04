Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SEEL(SEEL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många SEEL-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet SEEL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i SEEL (SEEL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper SEEL Är du intresserad av att lägga till SEEL(SEEL) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa SEEL, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper SEEL på MEXC nu!

SEEL (SEEL) Prishistorik Att analysera prishistoriken för SEEL hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för SEEL nu!